López destaca la plataforma logística de Lookiero como ejemplo de "la buena política"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visitó hoy la plataforma logística de Lookiero, ubicada en el parque industrial Panattoni Park de Miranda de Ebro (Burgos), que cuenta con 200 empleos “de calidad”, una empresa que, incidió, “se ha convertido en líder europeo".

López puso esta iniciativa en la localidad mirandesa como “ejemplo de la buena política, de la colaboración entre el sector público y el sector privado, del buen uso de los recursos, los fondos europeos, los fondos públicos para reindustrializar, para avanzar en la transformación digital y también para crear empleos, empleos de calidad en este almacén de Miranda de Ebro”.

Durante su intervención, López recordó que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) “se creó para cosas como esta, para encontrar empresas españolas, emprendedores, start up, spin off, que aprovechen las oportunidades de la transformación digital para crear riqueza, para crear empleo, para reindustrializar, que es la palabra mágica en territorios como Miranda de Ebro, y en muchas zonas de la España interior que vieron cómo se deslocalizaron las industrias en su día, y cómo la revolución, la transformación digital nos ha permitido reindustrializar grandes zonas del país y volver a crear” empleo”.

Al respecto, recordó que el Gobierno “tuvo la idea de orientar todo hacia la transformación digital y energética” y “aprovechó dos de cada tres euros de los fondos europeos, más de 70.000 millones, en transferencia directa, precisamente a la transformación digital y a la revolución verde, también energética, que han hecho que España sea un país líder en energías renovables y en las nuevas tecnologías”. López explicó que hoy se conoció un informe que revela que España “es el séptimo país más competitivo del mundo en Inteligencia Artificial, el único de la Unión Europea entre los diez primeros”, y que “refleja un montón de indicadores, como la inversión, el desarrollo, la gobernanza de la IA”. “Iniciativas concretas como esta son las que hacen posible que España tenga ese liderazgo”, comentó.

López anunció que el Ministerio ha invertido 7,2 millones de euros en una ampliación de capital de la SETT (serán 17 entre todos sus participantes), con el objetivo, por ejemplo, de que “Lookiero gane en tamaño, pero también para que otros vengan a España”.

Antes de llegar los fondos europeos, explicó, en “España y Europa había un problema de muchas empresas, startups, que acababan siendo compradas y acababan fuera del país”. “Por eso Europa ha perdido grandes trenes en el pasado y precisamente ahora el debate es reforzar nuestra soberanía tecnológica, nuestra competitividad en la transformación digital, y ejemplos como este son muy valiosos”, expuso el ministro.

Por último, López subrayó que el Gobierno ha invertido tres millones de euros en Miranda de Ebro en “digitalizar las pymes y a los autónomos, a través del kit digital, o en digitalizar las escuelas, los centros públicos, con nuevas herramientas, con equipos”. “Es el ejemplo de cómo se hace competitivo un país”, reflexionó.