El futuro polígono de Melgar reserva la mitad de su espacio a una multinacional energética

Poco más de un año desde la firma del acuerdo que permitió resucitar la creación del polígono industrial El Parralejo, en la localidad burgalesa de Melgar de Fernamental. Desde entonces, el objetivo de la Junta de Castilla y León era agilizar los plazos para iniciar la intervención cuanto antes. Dicho y hecho, las obras arrancarán este jueves, 15 de enero, con la satisfacción de haber ocupado de antemano prácticamente la mitad de los 557.658 metros cuadrados proyectados.

La implantación de la multinacional energética Ignis, que prevé ocupar 268.785 metros cuadrados de superficie industrial para levantar un complejo de producción de amoniaco verde, supondrá un «revulsivo económico y social para Melgar, la comarca y la provincia de Burgos». Así lo destacaba este lunes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, mientras precisaba que la compañía podrá construir sus instalaciones en paralelo al transcurso de las obras.

Según Quiñones, Ignis «ha elegido Castilla y León porque tiene territorio y porque hay un Gobierno que hace las cosas de forma rápida y eficaz». Más allá de su consideración, lo cierto es que esta empresa contempla una inversión estimada de 2.500 millones de euros. La mayor parte, 1.700 millones, se destinará a su planta de amoniaco. Aparte, su intención es construir parques eólicos e infraestructuras auxiliares (650.000 euros) e instalaciones complementarias como ductos o cargaderos (200.000).

La Junta, por su parte, desembolsará 11,5 millones de euros para el desarrollo del polígono. Con 18 meses de ejecución, la inauguración se llevará a cabo en julio de 2027 siempre y cuando los plazos no se dilaten. Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico seguirá tanteando el terreno para ocupar el resto del espacio, con 452.000 metros cuadrados de uso industrial, 59.466 de uso público y 14.256 para equipamientos.

«Tienen cabida todas las empresas, pero es aconsejable la especialización», subrayaba el consejero tras indicar que lo idea, según los planes de la Junta, es afianzar El Parralejo como polígono de referencia en materia de energías renovables. Por el momento, no se ha cerrado ningún acuerdo aunque asegura que hay empresas interesadas en instalarse en Melgar.

Lo que no se incluye en este proyecto, a diferencia del planteamiento que se hizo en su día, es la construcción de un nuevo vial que permita desviar el tráfico del casco urbano. Y aunque no se descarta dicha intervención en caso de ser necesario, Quiñones cree que la comunicación será «excelente» porque la parcela se ubica junto a «vías de alta capacidad» como la A-231 o la N-120.