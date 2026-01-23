La prevención de incendios cobra «protagonismo» en los Planes Provinciales

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Partiendo de la premisa de que «un incendio no entiende de límites administrativos», la Diputación de Burgos destinará parte de sus Planes Provinciales 2026-2027 a la prevención de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. En total, 12 millones de euros íntegramente financiados por la propia Institución con el objetivo de que «cualquier pueblo se pueda dotar de medios ante cualquier emergencia».

Consciente de que este subplan cobra un «protagonismo evidente», el presidente de la Diputación, Borja Suárez, incidía este viernes en la necesidad de aportar «recursos propios» para evitar oleadas de incendios como los que han asolado este verano buena parte de Castilla y León.

«Tenemos que hacer algo», apuntaba Suárez antes de precisar que la inversión mínima por actuación será de 10.000 euros. De esta forma, se podrán acometer toda clase de intervenciones; desde desbroces y limpiezas hasta intervenciones en cascos urbanos, con revisiones de la red de agua inclusive, o adquisición de maquinaria. Para la compra de suministros, se fijará un gasto mínimo de 50 euros y un límite de 18.150.

El grueso del presupuesto, que asciende a 54,5 millones de euros, se destinará al Plan Provincial de Cooperación. Es decir, 42,5 millones cuyo criterio de reparto establece un 40% lineal, un 30% en función de la población y el 10% dirigido a ayuntamientos con juntas vecinales. Con esta fórmula, además, «los pueblos eligen sus prioridades» y se garantiza «un aumento del 35% de la capacidad de inversión de las entidades locales menores respecto al Plan Provincial anterior».

Se trata, tal y como enfatizaba Suárez, del «mayor esfuerzo económico de la Diputación en un solo expediente». Con un incremento del 28% respecto a los dos ejercicios anteriores, agradece que se haya alcanzado un «consenso político muy importante» entre el Partido Popular, Vox y Sentir Aranda. El PSOE, por su parte, optó por desmarcarse al considerar que el presupuesto debía ser aún mayor.

Con los Planes Provinciales en luz verde, el mandatario provincial defendió que los recortes de la anterior etapa se amparaban en la necesidad de destinar recursos a otros apartados como el ciclo integral del agua o las inversiones en patrimonio. Ahora, califica este presupuesto de «histórico» en clave económica. Y también, desde un punto de vista práctico, de «diferente, mucho más ágil y ambicioso».