El pequeño pueblo de Burgos que engañó a las tropas musulmanas revive su leyenda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Santo Domingo de Silos, reconocido como uno de los Pueblos más bonitos de España, recupera este sábado la épica de su resistencia medieval con una edición de la Fiesta de los Jefes que alcanza su primer cuarto de siglo. Los actos arrancan a las 12:00 horas con el estruendo de la cencerrada y el pasacalles, preludio del pregón que María Dolores de Cospedal ofrecerá desde el balcón del Ayuntamiento.

La política del Partido Popular abre así dos jornadas donde la tradición se impone a la actualidad, devolviendo a las calles empedradas el sonido de los cascos de los caballos y el ondeado de la bandera que marca el inicio de la celebración.

El eje central de la tarde del sábado se sitúa en la pericia de los jinetes locales. A las 17:00 horas da comienzo el rito de "Las Crestas", una exhibición de destreza que precede a la Carrera de San Antón, donde la velocidad de las monturas evoca la huida simulada con la que los antepasados silenses lograron engañar al ejército invasor para ganar la batalla.

Esta narrativa de ingenio y valor alcanza su máxima expresión visual a las 20:00 horas, cuando el encendido de las hogueras transforma el conjunto monumental en "La Villa de Silos en llamas". Entre el humo y el fuego, el baile castellano y los sones de la "Charanga Folk" cierran la jornada principal de este aniversario.

La jornada del domingo, 1 de febrero, vira hacia la jerarquía propia de la cofradía. Tras la Misa de Acción de Gracias, el Ayuntamiento acoge a las 14:00 horas la entrega de despachos a Los Jefes, el acto donde el Capitán, el Cuchillero y el Abanderado asumen formalmente su mando en esta edición de plata.

El Rosario de las Ánimas y la Procesión de las Letanías aportan la sobriedad necesaria antes de que la Exaltación de los Dulces, a las 18:00 horas, ponga el cierre gastronómico a la cita. Con este programa, Silos festeja una victoria de leyenda que ha convertido en un motor turístico para toda la comarca del Arlanza.