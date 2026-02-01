Elma Saiz defiende en Medina que el PSOE tiene «un proyecto real y bueno para esta tierra»

El PSOE de Burgos reunió este sábado en Medina de Pomar a su candidatura a las Cortes y a la ministra Elma Saiz.ECB

El PSOE de Burgos celebró este sábado en Medina de Pomar su reunión comarcal de Las Merindades, en la que participaron la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y miembros de la candidatura socialista a las Cortes de Castilla y León para las elecciones del próximo 15 de marzo. Saiz aseguró que los socialistas, con Carlos Martínez al frente, tienen «un proyecto real y bueno para esta tierra, frente a la desidia del PP de Mañueco».

Durante su intervención, la ministra recordó que el voto en contra del PP esta semana en el Congreso afectó no solo a la subida de las pensiones, sino también a colectivos como los bomberos y los agentes forestales. «Con su rechazo al decreto les han negado la jubilación anticipada, una medida justa y necesaria. El pasado verano esos trabajadores protegieron a nuestros pueblos y ciudadanos; ¿qué explicación tiene el señor Mañueco para ellos?», se preguntó.

El candidato por Burgos a las Cortes, Daniel de la Rosa, pidió al presidente autonómico que explicara por qué se niega a aceptar la propuesta de que gobierne la lista más votada en Castilla y León, y lo instó a debatir con Carlos Martínez.

También contrapuso la campaña del PSOE, «apegada al territorio y próxima a cada uno de nuestros vecinos», a la del Partido Popular, al que acusó de limitarse a «improvisar y contraprogramar al PSOECyL».

La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, denunció el abandono institucional de Las Merindades por parte de la Junta, ya que en su opinión, «por desgracia, esta comarca es referente del abandono al que somete el PP a nuestra provincia». Peña señaló la sanidad como uno de los principales problemas que arrastra la zona. «¿Cómo es posible que el Centro de Especialidades de Villarcayo esté sin especialistas y sea necesario que otra comunidad autónoma nos dé servicio? El hospital de Miranda es el referente para la zona y no existe un transporte regular, o el centro de salud de Espinosa ni siquiera cuenta con ascensor», lamentó.

También intervino el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, quien reprochó a la Junta su falta de inversión en la comarca, ya que «seguimos esperando una obra real en la CL-629 y no parches como los que nos ha ofrecido la Junta hasta ahora». En materia educativa, criticó que el Ayuntamiento esté asumiendo competencias que no le corresponden. «El Ayuntamiento se está haciendo cargo de la Formación Profesional, que es una competencia exclusiva de la administración autonómica. Al no ser nuestra competencia, desde el consistorio no podemos ofrecer otros ciclos ni gestionar al profesorado», manifestó.