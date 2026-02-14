Normalidad en la AP-1 y la N-I mientras la nieve condiciona el tráfico en el norte y la Demanda

La carretera N-I despejada a su paso por La Bureba a través de un paisaje nevado.S. L. C.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La nieve y el hielo han condicionado la circulación esta mañana de sábado en buena parte de la red autonómica de Burgos, con especial incidencia en las comarcas de la Sierra y las Merindades, donde el uso de cadenas fue obligatorio en numerosos puntos de distintas carreteras. Sin embarego, la situación más crítica se localizaba al inicio de la mañana en la BU-627, que permanece cortada al tráfico a la altura de Sotresgudo, en el enlace con la BU-610, debido a inundaciones que impiden el paso de cualquier vehículo.

En cuanto a las nevadas, la obligatoriedad del uso de cadenas hace acto de presencia en la CL-629, concretamente en los tramos que van de Sotopalacios a Cernégula y desde este punto hasta la N-232 en Valdenoceda. Esta restricción se repite en la totalidad de la CL-633, afectando al trayecto desde la N-627 hasta Masa, continúa hacia la CL-629 y finaliza en el Alto del Buitre, en Poza de la Sal. En el entorno de Villadiego, la BU-601 presenta complicaciones que obligan a utilizar sistemas antideslizantes desde La Nuez de Arriba hasta el Alto de la Pinza, mientras que en la BU-621 la nieve exige cadenas entre Villadiego y Humada, y desde esta localidad hasta la N-627 en Quintanas de Valdelucio.

Hacia el este de la provincia en la Sierra de la Demanda, la montaña demanda extremar la vigilancia en la BU-820, donde es necesario el uso de cadenas para transitar entre Pineda de la Sierra y el Puerto del Manquillo. Una situación idéntica se vive en la BU-822 en el ascenso al Collado de Neila desde Quintanar de la Sierra y en la BU-811, que se ve afectada en el tramo final que conecta Fresneda de la Sierra con el límite de la comunidad riojana.

La nieve helada también obliga a circular con precaución en la CL-117 entre Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra y el límite provincial con Soria, así como en la BU-910 en los términos de Caleruega, Santo Domingo de Silos y Hacinas. Otros tramos afectados por la nieve donde se pide cautela incluyen la BU-526 entre Santelices y Soncillo, la BU-564 en Cilleruelo de Bezana, la BU-622 hacia Santibáñez Zarzaguda, y diversas carreteras locales como la BU-701 en Barrios de Colina, la BU-703 en Castil de Peones o la BU-813 en Valmala.

Este escenario de dificultades en la red secundaria contrasta con la normalidad en las vías de alta capacidad de la red estatal del norte de la provincia de Burgos. Tanto la autovía AP-1 como la carretera nacional N-I se mantienen totalmente despejadas y sin restricciones al tráfico. Aunque la nieve es visible en los campos y terrenos que flanquean ambas calzadas, el asfalto presenta un estado adecuado para la circulación tras una mañana en la que las precipitaciones han alternado la lluvia con el aguanieve, sin que en ningún momento llegaran a cuajar ni a comprometer la seguridad de los conductores.

Pese a esta fluidez en el eje principal de la provincia, el operativo de vialidad invernal permanece en alerta y mantiene diversas máquinas quitanieves apostadas en puntos estratégicos de estas dos vías para intervenir de forma inmediata si las condiciones meteorológicas empeoran.

Además de la nieve, la jornada deja advertencias por balsas de agua en la BU-526 a su paso por Espinosa de los Monteros, Quintanilla del Rebollar y Santelices, así como en la BU-701 en Quintanapalla, en la BU-640 entre Sasamón y Villadiego, y en la BU-601 a la altura de esta última localidad.

Así como en varios puntos de la Ribera del Duero, donde se han producido inundaciones en Aranda y en la N-122 a la altura de Fuentecén.