El Duero se desborda en Aranda inundando portales y lonjas y el Riaza se sale en la N-122 en Fuentecén

Los vecinos de los dos bloques más afectados tienen problemas para salir de sus casas / La CHD no avisó / El río Duero alcanza 285 m³/s en Aranda y provoca inundaciones en la Avenida del Espolón

Loreto Velázquez
Aranda

Noche complicada en la Avenida del Espolón a la altura del parque el Barriles. A las 4 de la mañana el agua del río Duero inundaba la carretera anegando portales y locales. En estos momentos hay cortes de tráfico en el tramo afectado (desde el arco del Ayuntamiento) y en la plaza de La Ribera solo se permite el acceso a residentes por el arco del Consistorio y con entrada y salida por la calle Santo Cristo, que habitualmente es de una única dirección.

El agua, advierte el Ayuntamiento, va a seguir subiendo de forma moderada. Según explica, las nuevas mediciones reflejan un incremento significativo del caudal del río, que alcanza los 285 m3/s a su paso por Aranda de Duero . A ello se suma el desembalse del pantano de la Cuerda del Pozo, que libera 140 m3/s , así como los valores registrados en Navapalos (Soria), donde se han alcanzado 386 m3/s, indicador fundamental para conocer la evolución del caudal en las próximas horas en el municipio. “La combinación de estos datos confirma que el caudal del río Duero continuará aumentando de forma moderada , por lo que se mantienen las medidas preventivas ya en marcha y se intensifica la vigilancia en los puntos más sensibles”.

La N-122, inundada en Fuentecén

También en la Ribera del Duero, el agua ha desbordado el cauce del río Riaza y ha ocupado la calzada de la carretera N-122 complicando la circulación del tráfico, como se puede apreciar en las imágenes de este vídeo compartido por los residentes de la zona en redes sociales para advertir de la peligrosidad de ese tramo.

Esta inundación estaba prevista, ya que desde la Confederación Hidrográfica se comunicó que se procedería a desembalsar más agua del pantano de Linares de forma que en un plazo de 10 horas, aproximadamente, el Riaza invadiría la N-122 a la altura de Fuentecén.

Según datos de la DGT, están cortadas por inundaciones tres carreteras de Burgos. En la comarca de la Ribera no se puede circular por la acumulación de agua en la BU-934, mientras que en el norte de la provincia está impracticable la BU-525 en Santa Gadea del Cid en ambos sentidos. En San Juan del Monte, también en las cercanías de Miranda, la BU-934 está también en nivel negro y cortada al tráfico.

El río Esgueva se sale en Villatuelda y el Duero en Langa

A mayores, el río Esgueva, un cauce que nace en las cercanías de Santo Domingo de Silos y recoge aguas de la sierra de la Demanda en su curso alto, se desbordó esta madrugada a su paso por la vega de la localidad burgalesa de Villatuelda en la zona más al norte de la ribera del Duero.

Este río, que acaba desembocando en el Pisuerga en la ciudad de Valladolid a la altura del Barrio España, ha anegado a su paso por Villatuelda los terrenos más cercanos al puente sobre el curso de agua desde el camino de La Huelga hasta el cauce del molino viejo, en una de las mayores crecidas registrada en la memoria de los viejos del lugar según explicaron a este periódico vecinos de la localidad ribereña.

También en Langa el caudal del río se ha salido de su cauce. En este caso el Duero que ha anegado varias fincas y una central en la vega de la localidad Ribereña.

Inundaciones en el casco urbano de Aranda

"Hasta hace un rato estábamos incomunicados"

La alerta saltó a las 4.00 horas cuando un vecino alertó a los bomberos. Hasta allí se desplazaron varias unidades junto a la policía, el alcalde, Antonio Linaje, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Martín Abad. “Cuando nos llamaron los bomberos pedimos poder bajar a las cocheras a sacar los coches pero no nos dejaron por seguridad y aquí seguimos en casa. Hasta hace un rato estábamos incomunicados porque a diferencia de otros bloques de esta calle, este solo tiene el portal que da al Barriles, pero ya el agua empieza a bajar y se puede ir por la acera”, explica un vecino del portal 28, con preocupación porque si a lo largo del día o de la noche la Cuerda del Pozo vuelve a soltar agua, y les pilla fuera de casa, pueden tener problemas para regresar. “Yo llevo aquí 30 años y nunca había visto el agua tan arriba”, aseguran sin olvidar a sus vecinos del portal 26, el más afectado.
Las imágenes son abrumadoras

Los portales de más arriba han tenido más suerte. “Mi marido bajó corriendo a la cochera a sacar la moto y el coche, pero ha sido una noche larga”, admite otra vecina.
Inpescción del Duero, afluentes, parques y riberas

Una de las actuaciones realizadas esta noche ha sido la inspección del río Duero y sus afluentes así como el estado de parques y riberas y zonas potencialmente inundables. Hasta que el agua vuelva a su cauce, el ayuntamiento ha activado y el refuerzo y coordinación de los servicios de emergencia. El alcalde recomienda a los vecinos evitar las zonas inundadas o próximas al cauce. “Se hace un llamamiento a la prudencia y a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los servicios de emergencia”.
La CHD no avisó

Los vecinos no esconden su malestar. "Mi marido llamó a los bomberos por la noche por si había previsión y le dijeron que no sabían nada. La Confederación tenía que haber avisado". 
Desalojo

A algunos vecinos los bomberos les pidieron que desalojaran sus casas. 
Aunque ahora no llueve, los vecinos temen otro desembalse de la Cuerda del Pozo

Cuando baje el agua llegará el momento de evaluar daños

El kiosko de El Barriles, completamente anegado por el agua del desbordamiento del Duero.

El Duero se desborda en Langa y anega las fincas

