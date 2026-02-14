El Duero se desborda en Aranda inundando portales y lonjas y el Riaza se sale en la N-122 en Fuentecén

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Noche complicada en la Avenida del Espolón a la altura del parque el Barriles. A las 4 de la mañana el agua del río Duero inundaba la carretera anegando portales y locales. En estos momentos hay cortes de tráfico en el tramo afectado (desde el arco del Ayuntamiento) y en la plaza de La Ribera solo se permite el acceso a residentes por el arco del Consistorio y con entrada y salida por la calle Santo Cristo, que habitualmente es de una única dirección.

El agua, advierte el Ayuntamiento, va a seguir subiendo de forma moderada. Según explica, las nuevas mediciones reflejan un incremento significativo del caudal del río, que alcanza los 285 m3/s a su paso por Aranda de Duero . A ello se suma el desembalse del pantano de la Cuerda del Pozo, que libera 140 m3/s , así como los valores registrados en Navapalos (Soria), donde se han alcanzado 386 m3/s, indicador fundamental para conocer la evolución del caudal en las próximas horas en el municipio. “La combinación de estos datos confirma que el caudal del río Duero continuará aumentando de forma moderada , por lo que se mantienen las medidas preventivas ya en marcha y se intensifica la vigilancia en los puntos más sensibles”.

La N-122, inundada en Fuentecén

También en la Ribera del Duero, el agua ha desbordado el cauce del río Riaza y ha ocupado la calzada de la carretera N-122 complicando la circulación del tráfico, como se puede apreciar en las imágenes de este vídeo compartido por los residentes de la zona en redes sociales para advertir de la peligrosidad de ese tramo.

Esta inundación estaba prevista, ya que desde la Confederación Hidrográfica se comunicó que se procedería a desembalsar más agua del pantano de Linares de forma que en un plazo de 10 horas, aproximadamente, el Riaza invadiría la N-122 a la altura de Fuentecén.

Según datos de la DGT, están cortadas por inundaciones tres carreteras de Burgos. En la comarca de la Ribera no se puede circular por la acumulación de agua en la BU-934, mientras que en el norte de la provincia está impracticable la BU-525 en Santa Gadea del Cid en ambos sentidos. En San Juan del Monte, también en las cercanías de Miranda, la BU-934 está también en nivel negro y cortada al tráfico.

El río Esgueva se sale en Villatuelda y el Duero en Langa

A mayores, el río Esgueva, un cauce que nace en las cercanías de Santo Domingo de Silos y recoge aguas de la sierra de la Demanda en su curso alto, se desbordó esta madrugada a su paso por la vega de la localidad burgalesa de Villatuelda en la zona más al norte de la ribera del Duero.

Este río, que acaba desembocando en el Pisuerga en la ciudad de Valladolid a la altura del Barrio España, ha anegado a su paso por Villatuelda los terrenos más cercanos al puente sobre el curso de agua desde el camino de La Huelga hasta el cauce del molino viejo, en una de las mayores crecidas registrada en la memoria de los viejos del lugar según explicaron a este periódico vecinos de la localidad ribereña.

También en Langa el caudal del río se ha salido de su cauce. En este caso el Duero que ha anegado varias fincas y una central en la vega de la localidad Ribereña.

Inundaciones en el casco urbano de Aranda