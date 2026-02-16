El Ebro superará el martes en Miranda los paseos de las riberas sin salirse del cauce

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El río Ebro, a su paso por Miranda, llegará a un caudal máximo este martes a las 11.30 horas, según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). En concreto, informa el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se prevé para el martes, 17 de febrero, a las 11:30 horas, que el río Ebro a su paso por Miranda alcance un caudal máximo de 511,07 m3/s.

Esta previsión supone que, según el modelo de crecidas del Ayuntamiento de Miranda, basado en anteriores experiencias, el río Ebro, con ese caudal, superaría los paseos de las riberas sin llegar a salirse del cauce ya que para ello tendría que alcanzar los 523 m3/s, cifra en la que comenzaría a desbordarse por la zona de La Arboleda.

No obstante, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro permanecerá vigilando la situación de los ríos. Hay que recordar que debido a las precipitaciones de los pasados viernes y sábado, se esperaban crecidas importantes en todos los ríos de la margen izquierda del Ebro, desde el Nela hasta el Gállego.

Los que iban a registrar las mayores crecidas eran los ríos Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Ega, Arga e Irati alto, y, en menor medida, los ríos Zadorra, Irati bajo, Aragón, Gállego, Najerilla y Jalón. En la madrugada del sábado al domingo se esperaban caudales de 400-600 m³/s en el Ebro a su paso por Miranda.