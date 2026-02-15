El Duero se desborda en La Vid y Barrios y el agua llega hasta el interior del Monasterio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El caudal del río Duero se mantiene a la altura de la estación de aforo de Vadocondes con un volumen de 306,4 m3/s y una altura del cauce de 7,94 metros, según las mediciones de los sistemas de la Confederación Hidrográfica del Duero que mantiene la alerta roja por inundaciones en este punto del curso del río. De hecho, pocos kilómetros aguas arriba el Duero se ha salido ya a en La Vid y Barrios y ha anegado la zona del monasterio de La Vid, donde el agua ha penetrado en la iglesia, el claustro y otras dependencias del complejo religioso.

La altura del agua es de tal envergadura que prácticamente tapa los ojos del emblemático puente de piedra situado junto al monasterio y que da acceso a la zona residencial y de ocio cercana al Duero.

El caudal del río ha subido tanto que llegó a penetrar en la iglesia del monasterio cubriendo el suelo por completo con varios centímetros de agua.

Cabe señalar que a corta distancia aguas abajo se encuentra el canal de Guma con su represa para generación eléctrica donde el agua se refrena y el nivel se eleva remontando hacia la zona de La Vid.

La información del sistema de avisos de la CHD indica que la tendencia del Duero en la estación de aforo de Vadocondes es al mantenimiento del volumen de agua, recogiendo los problemas que se han vivido en el curso soriano del río, mientras que tiende a descender en Aranda de Duero, donde la víspera el caudal del río sobrepasó el cauce en el parque de El Barriles y llegó hasta los portales de la parte baja de la avenida del Espolón.

La medición de la estación de aforo de Aranda indicaba una altura del agua de 5,64 metros y un volumen de agua de 234,67 m3/s, con tendencia a la baja. Tanto en la capital ribereña como en Vadocondes, permanece activo el aviso rojo por posibles inundaciones.

De hecho, desde Soria irá llegando a la Ribera del Duero burgalesa la crecida que ya ha empezado a remitir en San Esteban de Gormaz y que ahora se ha detectado a la altura de Navapalos con un caudal de 343,31 m3/s que acabará llegando en las próximas horas a Vadocondes y Aranda de Duero.

La crecida del Ebro en Miranda llega a su máximo

El pico de la crecida del río Ebro se registró en Miranda de madrugada, a las 5.30 horas de este domingo, con valores de caudal de 440 m3/s, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en un comunicado recogido por Europa Press.

La entidad mantiene el seguimiento de la avenida que se está desarrollando actualmente. Hay dos crecidas en paralelo, una en la zona de cabecera del río Ebro y otra que está teniendo lugar en el tramo medio del Ebro.

Acerca de la crecida procedente de la cabecera (ríos burgaleses y de Álava, sobre todo), el máximo en el río Ebro ya se ha registrado en Miranda, en torno a las 5.30 de esta madrugada, con unos valores de caudal de 440 m3/s. Esta crecida se está desplazando por el eje del Ebro y se calcula que llegue a Logroño a lo largo de la tarde de hoy domingo 15 de febrero, con unos valores que oscilan entre 800-900 m3/s.

En cuanto a la parte media del Ebro, esta crecida viene generada por las aportaciones de los ríos Arga, Ega e Irati Aragón, principalmente el Arga y el Ega. Las crecidas están ahora en la parte baja de estos ríos; en concreto en el Arga, en la estación de Funes, y en Ega, en la estación de Andosilla. La tendencia de las estaciones de aforo es descendente.

En cuanto a los ríos Irati y Aragón, todas las estaciones de aforo están en situación de descenso. Esta crecida se está reflejando en la estación de Castejón, que actualmente registra unos 1700 m3 por segundo. Irá alcanzando su máximo a lo largo de esta tarde de domingo, con una horquilla estimada entre 1800-1900 m3/s, pero que todavía tiene "cierta incertidumbre" porque depende de cuando marque su máximo el Arga en Funes.

Desde la CHE señalan que hay previsión de precipitaciones que empezarían a darse en la tarde de este domingo y durante toda la noche y estima que estas precipitaciones generarán un nuevo evento de crecida.