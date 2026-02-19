Continúa la búsqueda del hombre desaparecido en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil lidera, coordina y dirige la búsqueda, que se mantiene activa desde las 22:00 horas del pasado martes 17 de febrero, de un varón de 83 años de edad, momento en el sus familiares comunicaron su desaparición en Urria, tras no ser localizado en su domicilio, como era costumbre.

La Comandancia de Burgos activó entonces el protocolo habitual para su rápida localización; desplegó al instante un dispositivo de búsqueda por tierra, que se mantuvo toda la noche y de madrugada, para tratar de localizarle, intensificándola desde primeras horas del miércoles, con la llegada de luz, con más dotaciones y medios, utilizando drones y un helicóptero del Cuerpo.

Durante toda la noche del miércoles se ha mantenido activo el dispositivo, lógicamente con menor presencia de medios humanos y materiales.

Recordar que vienen rastreando la zona patrullas de seguridad ciudadana, del Seprona y la Usecic; unidades a las que se han sumado desde esta misma mañana el Grupo de Intervención y Rescate en Montaña (GREIM) de Ezcaray en La Rioja y una unidad canina –con base en Zamora- adiestrada en localización de restos humanos, dirigida por su guía.

La búsqueda se amplía también desde el aire con drones y un helicóptero del Cuerpo, con sede en Agoncillo (La Rioja) para apoyo desde el aire.

Se sabe que en el momento de la desaparición vestía pantalón de trabajo azul, jersey azul oscuro y botas de montaña.

Si alguna persona desea incorporarse al dispositivo de búsqueda, deberán dirigirse al Puesto de Mando Avanzado de la Guardia Civil, y ponerse a disposición del Oficial responsable del dispositivo.

Con el amanecer se ha retomado, impulsado y ampliado las batidas, recorriendo todo el término municipal, ensanchando el radio de acción a medida que avanzan las horas; se están recorriendo los parajes del entorno montañoso de la zona, caminos, arroyos y se extenderá al río Nela, aunque la peculiar orografía de la comarca supone una dificultad añadida a la búsqueda.

El despliegue de efectivos, medios y personal voluntario está siendo coordinado por el Cuerpo desde el Puesto de Mando Avanzado, operativo desde primeras horas de ayer miércoles, con un oficial de la Guardia Civil dirigiéndolo.