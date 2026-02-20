Helicóptero, drones y buzos en la búsqueda del octogenario desaparecido en Burgos
La Guardia Civil mantiene activo el operativo para localizar al vecino de 83 años desaparecido el martes en Urria. El dispositivo se ha ampliado al monte y al río Nela con apoyo de especialistas y medios aéreos.
La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda del hombre de 83 años desaparecido desde la noche del martes 17 de febrero en la localidad burgalesa de Urria, según la nota remitida por la Comandancia .
El operativo, dirigido desde un Puesto de Mando Avanzado, cuenta con la participación de especialistas del Grupo de Intervención en Montaña, patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del SEPRONA, voluntarios de la zona y miembros de Protección Civil. También intervienen medios aéreos y drones, y se ha ampliado el rastreo a parajes montañosos, caminos, cauces fluviales y al río Nela, donde trabajan agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas.
El desaparecido vestía pantalón de trabajo azul, jersey azul oscuro y botas de montaña en el momento en que se perdió su pista. La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana a través del 062 y de la aplicación Alertcops.