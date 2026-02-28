Aparatoso accidente en la AP-1 a la altura de Briviesca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tercer accidente de tráfico este sábado en la provincia de Burgos a lo largo de la tarde. Un conductor ha resultado herido después de que el vehículo en el que viajaba, en la AP-1 a la altura de Briviesca, se saliese de la vía dando varias vueltas de campana hasta impactar contra la mediana.

El siniestro, según detallan fuentes del 112, tenía lugar las 17:45 horas en el kilómetro 41 de la citada autovía en sentido Burgos. Una vez recibido el aviso, se ponía sobre aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a la Policía Local de Briviesca y al Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, con cortes en las manos.

Previamente, en torno a las 15:31 horas, la sala de operaciones del 112 recibía una llamada alertando de un accidente en el kilómetro 12 de la carretera BU-930, en el término municipal de Santa Cruz de la Salceda. Inmediatamente, se trasladaba el aviso a la Guardia Civil y al Sacyl.

Tan solo un cuarto de hora antes, otro siniestro se saldaba con un motorista de 32 años herido a raíz de una caída en el número 19 de la calle Progreso, en Hontomín (Merindad de Río Ubierna). De acuerdo a la información recabada por el 112, el varón manifestaba dolores en las costillas, la espalda y un dedo. Aparte de la Guardia Civil, también se desplazó el Sacyl para prestar asistencia sanitaria.