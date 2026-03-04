‘La Administración Cerca de Ti’ visitará otros cuatro municipios de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El programa ‘La Administración Cerca de Ti’, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, visita este mes de marzo cuatro municipios burgaleses, La Aguilera (5 de marzo), Quintana del Pidio (12 de marzo), Roa (19 de marzo), Orbaneja Riopico (26 de marzo), con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Administración General del Estado (AGE) sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Este servicio itinerante, dirigido a los ayuntamientos de municipios pequeños (entre 500 y 8.000 habitantes) que no cuentan con sedes físicas de la AGE, busca garantizar que la población residente en zonas rurales o menos pobladas pueda realizar trámites administrativos en igualdad de condiciones que quienes viven en grandes núcleos urbanos, cumpliendo así el artículo 81, derecho de acceso universal a internet, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con ello, se contribuye a mejorar la cohesión territorial y la equidad en el acceso a los servicios públicos.

El programa tiene por objetivo acercar los servicios de la Administración General del Estado (AGE) a la ciudadanía que reside en municipios que carecen de sedes físicas, ayudando así a que los vecinos y las vecinas de una parte importante del territorio puedan realizar distintas gestiones administrativas, como facilitar el acceso a medios de identificación y firma electrónica, el certificado digital, sin tener que desplazarse, sintiendo que son usuarios de los servicios públicos en igualdad de condiciones.

En su origen, ‘La Administración Cerca de Ti’ se centraba en ofrecer información y facilitar trámites propios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en la gestión de medios de identificación y firma electrónica.

No obstante, el programa ha evolucionado hacia un modelo integral, incorporando paulatinamente nuevos servicios. A lo largo de 2023 se sumaron prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería (TGSS).