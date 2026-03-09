Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos y la Junta acercan la lectura a la provincia con una inversión superior a los 560.000 euros. El centro provincial coordinador de Bibliotecas ha hecho público el informe de gestión y gasto real del ejercicio 2025, revelando una sólida apuesta por el fomento de la lectura en el medio rural burgalés.

Según los datos facilitados por la Comisión, el gasto total destinado al desarrollo de las funciones bibliotecarias ascendió a 561.046 euros. De esta cifra, la Junta de Castilla y León aportó 138.058 euros, mientras que la Diputación provincial de Burgos asumió un gasto real de 422.988 euros, según indicaron hoy fuentes de la institución provincial.

El servicio de biblioteca móvil se ha consolidado como “una herramienta fundamental” para llevar la lectura a todos los rincones de la provincia. Durante 2025, los cuatro bibliobuses de la red provincial recorrieron aproximadamente 120.000 kilómetros para garantizar el acceso a libros, películas, revistas y otros soportes divulgativos. Estos vehículos han dado cobertura a un total de 240 municipios, atendiendo a una población que más de 90.000 habitantes.

La actividad de los bibliobuses de la Diputación de Burgos tiene además un impacto muy importante en la comunidad educativa ya que los bibliobuses visitan periódicamente 56 colegios de Educación Primaria y dos Institutos de Educación Secundaria, según apuntaron. En términos de usuarios, la red de bibliobuses alcanzó en 2025 un total de 14.534 lectores, generando un volumen de actividad de 48.141 préstamos.

La infraestructura fija de lectura también mostró “gran dinamismo”. Excluyendo los grandes núcleos urbanos, el centro coordinador da servicio a 21 bibliotecas municipales de la provincia. En el transcurso de 2025, estas bibliotecas incorporaron un total de 7.389 nuevos volúmenes a sus fondos bibliográficos, enriqueciendo la oferta disponible para sus ciudadanos.

En cuanto a la masa social del servicio, estas bibliotecas municipales cuentan con 6.165 lectores activos. La actividad de préstamo en estos centros fijos fue especialmente intensa, registrando una cifra total de 54.266 préstamos en el ejercicio 2025.

Dinamización cultural

Más allá del préstamo de libros, el fomento de la lectura se apoyó en una intensa agenda de actividades. Con un presupuesto de 18.632 euros, la Diputación de Burgos organizó 43 actividades en 19 bibliotecas municipales destinadas específicamente al público infantil y familiar. Compañías y narradores recorrieron las principales localidades de la provincia con funciones que incluyeron cuentacuentos, teatro musical, títeres y talleres diseñados para despertar la curiosidad y el hábito lector entre los más jóvenes.

Los resultados presentados por la coordinadora del centro y directora de la Biblioteca de Castilla y León, María José Rojo, permiten vislumbrar un horizonte optimista para este servicio. En palabras de Raquel Contreras, diputada de Cultura que presidió la sesión, “esta prestación es una muestra del compromiso de la Diputación por ofrecer a los habitantes de nuestros pueblos un servicio de calidad” y ha agradecido a la Junta “la colaboración económica y de soporte que ofrece, sin cuya aportación este servicio no sería posible”. En representación de la Junta acudió la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deportes, Blanca González.