Un detenido por incendiar una casa en Miranda de Ebro con tres fallecidas y cuatro heridos

Detrás del incendio registrado anoche en Miranda puede haber un posible caso de violencia de género. La Policía Nacional detiene a un hombre, de unos 60 años de edad, acusado de incendiar la vivienda de Miranda de Ebro en la que fallecían tres mujeres y cuatro personas más, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, resultaban heridos. Las fallecidas eran una mujer de 78 años y su hija de 58 y otra joven de 24 años, que no tenía relación familiar con la madre y la hija.

La investigación, según detallan las fuentes consultadas por este periódico, apunta a un posible caso de violencia de género, eso sí sin cerrar ni una sola de las diferentes líneas de investigación que se mantienen abiertas, ya que el ahora detenido mantendría o habría mantenido una relación con la mujer de 58 años, a decir de las mismas fuentes de investigación a las que ha tenido acceso este periódico.

La Delegación del Gob. contra la Violencia de Género publicaba un mensaje en X en el que indicaba que se estaban recabando datos por un presunto caso de violencia de género en el incendio de Miranda de Ebrto.

De hecho, las mismas fuentes indican que el hombre se entregaba la mañana de este miércoles, horas después de supuestamente haber incendiado la casa y provocar la muerte de las tres mujeres, en la comisaría de la Policía Nacional.

El edificio donde se producía el fuego en la madrugada de este miércoles día 11 de marzo, situado en la calle Fuente, número 10 de la localidad burgalesa, consta de dos viviendas. Todo apunta, siempre según la investigación, a que las llamas se iniciaban en varios enseres y colchones, que se encontraban apilados en la puerta del portal, lo que habría impedido que las víctimas. Los bomberos de Burgos lograban sofocar las llamas a última hora de la madrugada y procedían a acordonar el edificio.