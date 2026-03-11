La Policía investiga como violencia de género el incendio con tres fallecidas en Miranda

Publicado por Laura Briones Miranda de Ebro Creado: Actualizado:

La Policía investiga como un posible delito de violencia de género el incendio provocado por un hombre de unos 60 años, detenido desde ayer, que causó la muerte de tres mujeres de 78, 58 y 24 años, Antonia, Dolores y Laura Valentina, en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, explicaba que la Policía ya mantiene como la principal hipótesis de investigación la violencia de género. Apuntaba que, según el relato de algunos testigos, el agresor, que mantendría o habría mantenido una relación con la mujer de 58 años, a decir de las mismas fuentes de investigación a las que ha tenido acceso este periódico, habría tenido un altercado, con amenazas, con esta mujer el día anterior.

Según uno de estos testigos, vecino del edificio donde se registró el incendio, el detenido acudió a la vivienda de las víctimas y empezó a aporrear la puerta y a proferir amenazas. Después se marchó dando golpes por todo el edificio.

De la Fuente no detalló si la víctima estaba o no dentro del sistema Viogén, ni tampoco si había alguna orden de protección. Poco después de las 10.30 horas, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género había publicado un mensaje en redes sociales en el que indicaba que se estaban recabando datos por un "presunto caso de violencia de género" por el incendio de Miranda. En este sentido, De la Fuente indicó que no hay constancia de una relación reciente registrada en el sistema Vioegen y a la vez se está invesigando si hubo vínculos antiguos o incidentes aislados. No obstante, el agresor es un viejo conocido por la Policía de Miranda de Ebro.

El comisario provincial de Burgos, José Carlos Donoso, explicaba que el ahora detenido acudía a “primerísima hora” comisaría de Miranda de Ebro para preguntar por qué estaba le estaban buscando.

En ese momento fue detenido y permanece en dependencias policiales, ya que la investigación continúa con las inspecciones oculares y la búsqueda de otras pruebas que permitan esclarecer los hechos e imputarles los delitos correspondientes.

Hay que recordar que el edificio donde se producía el fuego en la madrugada de este miércoles día 11 de marzo, situado en la calle Fuente, número 10 de la localidad burgalesa, consta de dos viviendas.

Todo apunta, siempre según la investigación, a que las llamas se iniciaban en varios enseres y colchones, que se encontraban apilados en la puerta del portal, lo que habría impedido que las víctimas. Las víctimas estaban en una vivienda baja, donde la acumulación de estos colchones y enseres en el portal impidió la evacuación, ya que se había generado un humo tóxico y denso que provocó la muerte de las tres mujeres y la intoxicación de otras, incluidos menores. Las fallecidas eran una mujer de 78 años y su hija de 58 y otra joven de 24 años, que no tenía relación familiar con la madre y la hija. También se evacuó al hospital a cuatro personas más, entre ellas dos niños de 11 y 7 años.

Los bomberos de Burgos lograban sofocar las llamas a última hora de la madrugada y procedían a acordonar el edificio.