La casa de los horrores: Comida abandonada, suciedad y desorden en el monasterio de Belorado tras salir las monjas okupas

Con la comida a medias dejaron la cocina por el desahucio.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La diócesis de Burgos ha querido mostrar con imágenes el estado en el que se ha recuperado el monasterio de Santa Clara de Belorado tras la salida de las exmonjas cismáticas. El material difundido por la Oficina del Comisario Pontificio refleja, a la vista está en las fotos que acompañan esta información, un panorama de suciedad acumulada, desorden, dejadez y total falta de mantenimiento en distintas zonas del convento.

Las fotografías y vídeos dejan ver restos de comida a medio preparar, ingredientes almacenados en malas condiciones, utensilios y enseres desperdigados, manchas resecas, polvo, telarañas y señales de una dejadez prolongada en las tareas domésticas. También aparecen ratones, lo que no sería extraño en una construcción tan grande enclavado en un entorno natural pero que, al contemplarse junto al resto de imágenes de suciedad y desorden, agrava la impresión de abandono que, a juicio de la diócesis, presentan varias estancias del monasterio.

Uno de los puntos en los que llama más la atención la dejadez de las okupas es el estado de la cocina y de las zonas de trabajo vinculadas a la elaboración de productos artesanos. Durante estos últimos meses se siguieron comercializando dulces y chocolates y las imágenes muestran restos de ingredientes esparcidos y un espacio de trabajo muy descuidado, impropio de un obrador de pastelería que sirve al público.

La difusión de este material gráfico se produce un día después de que la diócesis recuperara la posesión del inmueble. Con ello, la parte eclesiástica refuerza su relato sobre el desenlace del conflicto de Belorado y trata de evidenciar que el convento no solo presentaba falta de algunos bienes, sino también un acusado deterioro en su estado general de conservación y limpieza.

Además, ya en el momento de acceder al monasterio se echaron en falta todo tipo de enseres y las imágenes muestran los huecos de electrodomésticos, encimeras y estanterías y vitrinas vacías. En ese sentido, el abogado del monasterio de Santa Clara, Gerardo Sanz-Rubert Ortega, aseguró que “faltan desde muebles, documentos, el archivo casi completo, en la iglesia faltan retablos” y denunció que “se han llevado prácticamente todo” por lo que avanzó que “en su momento lo reclamaremos”. Así, se ha añadido un listado “muy extenso” en el que “se ha hecho constar todo lo que falta en el monasterio”, apostilló. Si bien precisó, en declaraciones recogidas por Ical, que “los objetos de valor y de patrimonio ya se llevaron en la anterior redada que se hizo, cuando se llevaron todos los todos los objetos de valor de patrimonio”.

A la vista de las imágenes cobra total verosimilitud la afirmación del portavoz de la Diócesis, Natxo de Gamón, de que “el monasterio está en cuadro” y que no se encuentra en condiciones de ser habitado ahora mismo por una comunidad de religiosas. “La verdad es que nos hemos encontrado bastante deteriorado, faltaban muchos muebles, enseres y yo creo que ahora mismo no está en condiciones de habitarlo a corto plazo”, explicó.

Por otro lado, además de una limpieza a fondo y renovación de los daños producidos, tanto la Diócesis como la Federación de Clarisas anunciaron su intención de reclamar los enseres y elementos de valor desaparecidos. Para ello, durante el desahucio la letrada de la Administración de Justicia levantó acta y después de realizar el inventario de bienes, los servicios jurídicos analizarán la situación y se procederá en consecuencia para recuperar aquellos elementos pertenecientes a la comunidad religiosa que faltan del monasterio.