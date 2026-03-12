Adiós a las monjas okupas de Belorado: las cismáticas se van y la diócesis recupera el monasterio tras meses de conflicto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El largo pulso judicial, eclesial y mediático en torno al monasterio de Santa Clara de Belorado ha dado este jueves un giro definitivo con la salida de las exreligiosas enfrentadas a la Iglesia católica. Una comitiva judicial acudió por la mañana al cenobio para ejecutar el desahucio y devolver la posesión del inmueble a la comunidad legítima de clarisas, representada por el comisario pontificio.

La actuación se produce en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Briviesca, que ordenaba el desalojo del inmueble, una resolución que después fue confirmada por la Audiencia Provincial de Burgos. Tras la ejecución, las llaves del monasterio fueron entregadas a la representación procesal de Santa Clara de Belorado, propietaria del edificio, cuyo representante legal es el comisario pontificio.

Con este paso, la diócesis se anota una victoria clara en la disputa abierta con las exmonjas cismáticas, que durante meses convirtió a Belorado en foco de atención informativa dentro y fuera de Burgos. La Oficina del Comisario Pontificio sostiene que la titularidad y la representación legal del monasterio quedaron además respaldadas por resoluciones previas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo.

En la recepción del monasterio participaron también responsables de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, en la que sigue integrado el monasterio burgalés. Tras acceder al interior, la comitiva recorrió las dependencias para comprobar el estado del inmueble y revisar los bienes que alberga, entre ellos piezas de valor histórico y artístico.

El siguiente paso será analizar el inventario levantado durante la entrega. Según explica la nota remitida por la Oficina del Comisario Pontificio, los servicios jurídicos estudiarán ahora la situación de los bienes y actuarán para recuperar aquellos elementos de la comunidad religiosa que no se encuentren en el monasterio. En ese sentido, el abogado del monasterio de Santa Clara, Gerardo Sanz-Rubert Ortega, aseguró que “faltan desde muebles, documentos, el archivo casi completo, en la iglesia faltan retablos” y denunció que “se han llevado prácticamente todo” por lo que avanzó que “en su momento lo reclamaremos”. Así, se ha añadido un listado “muy extenso” en el que “se ha hecho constar todo lo que falta en el monasterio”, apostilló. Si bien precisó, en declaraciones recogidas por Ical, que “los objetos de valor y de patrimonio ya se llevaron en la anterior redada que se hizo, cuando se llevaron todos los todos los objetos de valor de patrimonio”.

La diócesis da así por recuperado el control de uno de los símbolos del conflicto de Belorado, aunque queda por definir el futuro del convento, una decisión que corresponderá a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu. Cabe recordar que la comunidad considerada legítima sigue integrada por las religiosas mayores que no secundaron el cisma y que actualmente viven en otros monasterios de la federación.

Se pondrán alarmas y vigilantes

El portavoz del comisario pontificio para el caso de las exmonjas de Belorado, Natxo de Gamón relató que se les ha entregado las llaves por parte de la comisión judicial, pero confirmó que se han cambiado “todas las cerraduras” del monasterio, puesto que “al tomar posesión también lo hacemos del monasterio y tenemos que cambiar las llaves para asegurarnos que no van a entrar con otras llaves”.

Asimismo, indicó que en el cenobio se va a instalar alarma y seguridad privada, ésta última ya presente a última hora de la mañana de hoy. En cuanto a qué comunidad religiosa ocupará a partir de ahora las instalaciones, De Gamón señaló que “eso no nos incumbe a nosotros tomar la decisión” sino que será la Federación de Clarisas de Aránzazu quien lo haga “en su momento”.

Además, insistió en que “el monasterio está en cuadro en este momento” y que no está en condiciones de habitabilidad ahora mismo.“La verdad es que nos hemos encontrado bastante deteriorado, faltaban muchos muebles, enseres y yo creo que ahora mismo no está en condiciones de habitarlo a corto plazo”, explicó.

La letrada de la Administración de Justicia levantó acta de todo lo acontecido. Después de realizar el oportuno inventario de bienes, los servicios jurídicos analizarán la situación y se procederá en consecuencia para recuperar aquellos elementos pertenecientes a la comunidad religiosa que no se encontraran en el monasterio.

Por su parte, el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez anunció que han presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos y confían en que “les dé la razón, revoque la sentencia y devuelva el monasterio a las monjas”. “Ésa es mi esperanza”, reconoció.

Asimismo, relató que “ya se ha terminado el trámite de lanzamiento, entregamos las llaves a la comisión del juzgado, al apoderado del demandante, del arzobispo” y explicó la tardanza porque “estuvimos comprobando el estado del monasterio, los bienes que hay dentro, haciendo fotografías para que quedara perfectamente claro cómo están”.

La tranquilidad con la que se llevó a cabo la entrega de llaves solo se rompió cuando los agentes de la Guardia Civil volvieron a abrir la verja de acceso al recinto religioso para que entrara una ambulancia que fue requerida para atender a un trabajador de las instalaciones que llevaba días sin encontrarse bien.