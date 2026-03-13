Así fue la detención del hombre que puso en jaque a la Guardia Civil en Villoruebo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil desplegó este viernes un amplio operativo en Villoruebo, en la comarca burgalesa de La Demanda, tras la localización de un hombre que permaneció durante horas atrincherado en el interior de una vivienda. La intervención estuvo relacionada con el secuestro previo de un taxista en Madrid, que fue liberado por el sospechoso ya en este municipio burgalés y hallado después en estado de shock, aunque sin lesiones.

Durante buena parte de la jornada, los agentes mantuvieron un cerco de seguridad en torno al inmueble mientras un equipo negociador trataba de que el individuo depusiera su actitud. La situación se resolvió pasadas las cuatro y media de la tarde, cuando efectivos especializados accedieron a la casa y procedieron a su detención sin que opusiera resistencia y sin heridos.

Las imágenes recogen la tensión vivida en el pueblo durante una operación que movilizó a numerosas patrullas y mantuvo en alerta a los vecinos mientras avanzaban las investigaciones sobre lo sucedido.