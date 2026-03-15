El PP gana las elecciones en Salas de los Infantes, localidad de Marta Arroyo

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Sierra de la Demanda se vuelve a teñir de azul. El Partido Popular ha ganado los comicios autonómicos en la inmensa mayoría de las localidades serranas, empezando por la capital de la comarca, Salas de los Infantes. En la localidad, villa en la que vota la candidata del PP por Burgos, Marta Arroyo, los populares se hicieron con el 46,5% de los votos, logrando doce puntos más que en 2022. El PSOE se queda con el 32% de los votos, lo que supone un punto menos que en 2022 y Vox, con el 12,4% de los apoyos también cae respecto a las anteriores elecciones.

También en Quintanar de la Sierra, el PP ganó los comicios. Lo hizo, eso sí, con solo dos puntos porcentuales más que los socialistas, con un 37,2% y un 35,3% respectivamente. Vox se queda con el 19,9% de los apoyos y cae un 0,5% respecto a las anteriores elecciones.

Canicosa de la Sierra y Hontoria del Pinar también se han teñido de azul en estos comicios. En Canicosa, los populares se hacían con prácticamente la mitad de los apoyos, con un 49,49% de los apoyos. El PSOE se queda como la segunda fuerza más votada con un 25,2% de los votos y logra dos puntos más de apoyo respecto a las anteriores elecciones. Vox cae un punto pero se mantiene como el tercer partido más votado, con el 14,6% de los votos.

En Hontoria del Pinar, la participación alcanzó en estas elecciones el 72,4%, lo que supone tres puntos más que en el año 2022. En la localidad serrana, los populares se hicieron con las elecciones con un 37% de los votos, un 1% más que hace cuatro años. El PSOE se queda a cinco puntos, con el 32,5%, como segunda fuerza más votada y Vox logra el 22% de los apoyos.

Vox yPSOE

En un mar teñido de azul, Vox vuelve a imponerse cuatros años después en Regumiel de la Sierra. La formación logró el 36,25 % de los votos, seguido por el PP a solo un punto de diferencia. En Vilviestre del Pinar, el PSOE se hizo con la victoria electoral, con el 43% de los votos y crece 6 puntos respecto a 2022.