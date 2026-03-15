Melgar y Villadiego, feudos del PP. En el pueblo de Iñaki Sicilia (Pampliega) ganó el PSOE
La participación de los electores subió varios puntos en las localidades de la provincia como son Melgar de Fernamental, Villadiego, Sasamón y Pampliega, por poner algunos ejemplos
Localidades como Melgar de Fernamental, Villadiego y Sasamón han sido granero de votos para el Partido Popular en la convocatoria electoral del 15-M. En todas ellas ha subido la participación con respecto a la cita electoral de 2022.
De todas estas localidades, el censo más importante estaba en Melgar de Fernamental con 1.214 llamados a las urnas, de los cuales participaron 777 votantes, un 64%. En este caso, el PP logró 321 votos, el PSOE 220 y Vox fue la tercera fuerza con 151, muy pocas diferencias si se observan los datos de 2022, en los que el PP obtuvo 319, 243 el PSOE y 147 para la formación verde.
En el caso de Villadiego, con el 100% escrutado, el PP ha sido la primera fuerza con 346 votos, 175 se fueron al PSOE y muy cerca de la segunda se quedó Vox con 152 sufragios.
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Sasamón, con un censo de 824 votantes, logró una participación del 70%, que subió en 4,70 puntos. En esta localidad, los populares lograron 264 votos y Vox fue la segunda en número de apoyos con 167 votos. El PSOE se quedó con 79 votos.
Merece la pena reseñar los resultados en la localidad de Pampliega, a orillas del Arlanzón. En el municipio donde está empadronado el número 1 en la provincia de Burgos por Vox, Iñaki Sicilia, ganó el PSOE con 65 votos, 58 obtuvo el PP y el partido de Abascal se quedó con 38 apoyos.