Melgar y Villadiego, feudos del PP. En el pueblo de Iñaki Sicilia (Pampliega) ganó el PSOE

El candidato de Vox a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Iñaki Sicilia, deposita su voto en el colegio electoral de Pampliega.

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Localidades como Melgar de Fernamental, Villadiego y Sasamón han sido granero de votos para el Partido Popular en la convocatoria electoral del 15-M. En todas ellas ha subido la participación con respecto a la cita electoral de 2022.

De todas estas localidades, el censo más importante estaba en Melgar de Fernamental con 1.214 llamados a las urnas, de los cuales participaron 777 votantes, un 64%. En este caso, el PP logró 321 votos, el PSOE 220 y Vox fue la tercera fuerza con 151, muy pocas diferencias si se observan los datos de 2022, en los que el PP obtuvo 319, 243 el PSOE y 147 para la formación verde.

En el caso de Villadiego, con el 100% escrutado, el PP ha sido la primera fuerza con 346 votos, 175 se fueron al PSOE y muy cerca de la segunda se quedó Vox con 152 sufragios.

Sasamón, con un censo de 824 votantes, logró una participación del 70%, que subió en 4,70 puntos. En esta localidad, los populares lograron 264 votos y Vox fue la segunda en número de apoyos con 167 votos. El PSOE se quedó con 79 votos.

Merece la pena reseñar los resultados en la localidad de Pampliega, a orillas del Arlanzón. En el municipio donde está empadronado el número 1 en la provincia de Burgos por Vox, Iñaki Sicilia, ganó el PSOE con 65 votos, 58 obtuvo el PP y el partido de Abascal se quedó con 38 apoyos.