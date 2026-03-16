La Diputación de Burgos activa nuevas ayudas para la renaturalización de espacios urbanos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las nuevas tendencias en la planificación urbanística y el desarrollo de las actuales estrategias europeas sobre restauración de la naturaleza han llevado a la Diputación de Burgos a implementar una nueva línea de subvenciones para las Entidades Locales de la provincia ('Renaturaliza Burgos') con objeto de cofinanciar proyectos o actuaciones directamente vinculados a la mejora ambiental y renaturalización de espacios urbanos y periurbanos a través de medidas que fomenten la protección de la biodiversidad local, la conectividad ecológica y la integración de los ecosistemas del medio rural en los entornos urbanos de nuestros municipios.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran aquellas que se desarrollen con criterios de renaturalización, tales como el rediseño y mejoras en parques y jardines aumentando su biodiversidad y conectividad ecológica, restauraciones ambientales de tramos urbanos de los ríos mediante soluciones basadas en la naturaleza, recuperaciones de linderos y cunetas de caminos y sendas como refugios de fauna y corredores ecológicos, renaturalización de solares y descampados, renaturalización y mejora en patios de colegios públicos u otros edificios de titularidad municipal, recuperación ambiental de fuentes, manantiales o charcas, protección activa de la fauna local, instalación de fachadas verdes o jardines verticales, etc.

Considerando la novedosa y reciente introducción de estos conceptos, la Diputación de Burgos cuenta con la figura de las 'Entidades asesoras', que son aquellas que, por su conocimiento del territorio provincial y especialización en el ámbito de la renaturalización, prestarán información y asesoramiento técnico a aquellas entidades locales que pretendan concurrir a la convocatoria, con el fin de garantizar que las actuaciones propuestas cumplen con los criterios generales de renaturalización de espacios urbanos y se desarrollen a través de soluciones basadas en la naturaleza.

Las entidades asesoras que colaboran con la Diputación son la Fundación Española de Renaturalización (Rewilding Spain) y el Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos.

El importe total de la convocatoria asciende a 165.000 euros, y la cuantía de cada subvención será del 80% del importe del presupuesto de gastos presentado, y en ningún caso podrá ser superior a 25.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes queda abierto en la Sede Electrónica de la Diputación de Burgos hasta el día 15 de abril de 2026.