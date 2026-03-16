La carretera de Santander y la de Logroño, entre los tramos más peligrosos de España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado 295 tramos de carretera especialmente peligrosos en la Red de Carreteras del Estado, además de 100 tramos de autopistas de peaje con un índice de peligrosidad superior a la media nacional en el periodo 2020-2024. En el caso de las carreteras convencionales, los puntos más conflictivos del país se concentran en Asturias, especialmente en la N-632, donde algunos kilómetros superan de forma muy amplia la media estatal. Los dos tramos señalados en Burgos se encuentran en la carretera de Santander (N-623) y en la carretera de Logroño (N-120).

Burgos figura en el informe de AEA con dos tramos de especial riesgo, pero no es la única provincia de Castilla y León que aparece en este análisis, ya que el estudio también identifica carreteras peligrosas en Palencia, Soria, Segovia, Salamanca, Zamora y Valladolid, con especial incidencia en la provincia leonesa, que concentra varios tramos de alta peligrosidad.

En el caso de la provincia burgalesa, el informe señala dos puntos concretos que superan el umbral fijado para esta clasificación. El primero se encuentra en la N-623, en el punto kilométrico 49, con un índice de peligrosidad de 231,7 y cuatro accidentes con víctimas registrados en el periodo analizado. El segundo tramo está localizado en la N-120, a la altura del kilómetro 163, donde el índice alcanza 122,7 y se han contabilizado tres siniestros con víctimas.

La inclusión de ambos puntos sitúa a Burgos dentro del mapa de carreteras convencionales con mayor riesgo de la red estatal, aunque sus datos quedan lejos de los registrados en los casos más extremos del país. El propio informe sitúa los niveles más altos de peligrosidad en Asturias, con tramos de la N-632 que superan en más de 167 veces la media nacional, y también en otros corredores especialmente conflictivos del norte peninsular.