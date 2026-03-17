La Diputación de Burgos lanza una nueva línea de ayudas para la eficiencia energética de las empresas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Si la prueba piloto arroja buenos resultados, es probable que el presupuesto aumento considerablemente a partir del año que viene. La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) ha lanzado una nueva línea de ayudas, en materia de sostenibilidad energética, específicamente destinada a empresas asentadas en el medio rural. Según detalló este martes el presidente del organismo, Carlos Gallo, el principal objetivo de esta propuesta es paliar la «problemática de la subida del kilovatio» que tanto afecta en la actualidad a pymes y autónomos.

Esta línea, incluida en un amplio paquete de ayudas por valor de 2,5 millones, nace con un importe inicial de 150.000 euros. De esta forma, se financiarán dos programas: uno para instalaciones de biomasa, solares, de aerotermia o geotermia y otro para fomentar el autoconsumo.

También como novedad, las subvenciones recientemente aprobadas en el Consejo de Administración de Sodebur incluyen una convocatoria para la ejecución de proyectos de eficiencia energética en entidades locales. No es la primera vez que se activa, pero en esta ocasión tendrá carácter bianual, con sendas partidas de 600.000 euros para el presente ejercicio y 2027.

De lo que se trata, tal y como indicó Gallo, es de garantizar el ahorro energético en los edificios de titularidad municipal. Para ello, se han diseñado cuatro líneas de actuación orientadas a la sustitución del alumbrado público, instalaciones térmicas, de autoconsumo y rehabilitación de inmuebles bajo criterios de eficiencia energética.

Cabe destacar además, a tenor de la elevada demanda el pasado año con más de medio centenar de solicitudes, la reanudación de las ayudas para el impulso de proyectos de colaboración entre mancomunidades, agrupaciones de entidades locales y -por vez primera- consorcios y asociaciones. El presupuesto, de 500.000 euros, financiará hasta el 70% de cada proyecto con un límite de 50.000 por cabeza.

Finalmente, el Consejo de Sodebur ha dado luz verde a una consignación de 700.000 euros para la concesión de microcréditos. También con carácter bianual, se busca apoyar el lanzamiento de nuevas empresas, mejorar las ya existentes o solventar necesidades puntuales de liquidez. Por otro lado, Gallo informó de que la pasada semana se dio cuenta de la resolución inicial para subvencionar gastos de asentamiento en municipios rurales. Con 59 solicitudes aprobadas y una dotación superior a los 200.000 euros, el incremento respecto a la convocatoria anterior se sitúa en el 14,3%.