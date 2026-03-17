El Congreso Digivit 2026 lleva a Madrid su apuesta por la excelencia y el futuro del medio rural

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Madrid ha acogido un encuentro con prensa especializada en el que se ha presentado el Congreso Digivit 2026, acompañado de una cata de vinos de las denominaciones de origen Ribera del Duero y Arlanza.

El acto ha contado con la participación del presidente de la DO Arlanza, Ramiro García Arnaiz, bodegueros del territorio y la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Burgos, Inmaculada Sierra, quien ha puesto en valor el dinamismo del sector vitivinícola y el papel de la provincia como uno de los territorios donde con más fuerza se está manifestando la renovación del vino.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha subrayado que, pese a las dificultades en algunos mercados, el sector vive un momento de “enorme efervescencia”, impulsado por nuevos proyectos, muchos de ellos pequeños, pero profundamente comprometidos con la tierra y con una clara vocación de excelencia.

En este contexto, ha destacado el papel clave del relevo generacional, con jóvenes enólogos y bodegueros que combinan tradición y conocimiento del viñedo con una formación marcada por la tecnología y la digitalización. “Para esta nueva generación, la tecnología no es algo añadido, sino una herramienta natural para alcanzar la máxima calidad en sus vinos”, ha señalado.

La presentación ha servido también para dar a conocer el Congreso Digivit, que se celebrará los días 29 y 30 de abril de 2026 en Lerma. Impulsado por DIH-LEAF y con el respaldo de la Diputación, el evento nace con un objetivo claro: facilitar el acceso al conocimiento y a la innovación para todo el sector vitivinícola, especialmente para pequeñas y medianas bodegas.

“Desde la Diputación de Burgos tenemos muy claro que nuestro principal objetivo es mantener y asentar población en el medio rural. Y eso solo es posible si apoyamos proyectos económicos sólidos, como todos aquellos relacionados con el vino, que generan empleo, riqueza y oportunidades”, ha afirmado Inmaculada Sierra.

En este sentido, ha defendido que la apuesta por la excelencia no solo mejora la calidad del producto, sino que genera un impacto directo en el territorio: dinamiza la economía local, refuerza la marca y atrae visitantes, creando un círculo virtuoso que contribuye al desarrollo de los pueblos.

Digivit se estructurará en torno a cuatro grandes ejes: la viticultura inteligente, la bodega 4.0, la comercialización digital y el enoturismo, abordando de manera integral toda la cadena de valor del vino.

El encuentro ha incluido además una cata de vinos que ha servido como escaparate de la calidad y diversidad de las elaboraciones de Ribera del Duero y Arlanza, así como la presentación de experiencias reales por parte de bodegueros que ya están incorporando soluciones tecnológicas en sus proyectos.

Con esta presentación en Madrid, Digivit 2026 inicia su posicionamiento como un foro de referencia nacional e internacional, llamado a convertir a la provincia de Burgos en punto de encuentro entre tradición vitivinícola, innovación tecnológica y desarrollo rural.