El I Encuentro ‘Burgos, Origen y Misterio’ se celebrará el 17 y 18 de abril en el Monasterio de Lerma

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El I Encuentro del Misterio en la provincia de Burgos ‘Burgos, Origen y Misterio’ se celebrará el 17 y 18 de abril en el Monasterio de Lerma. Se trata de una iniciativa impulsada por la Diputación de Burgos, que se enmarca dentro de las actividades que la institución está promoviendo con motivo del eclipse solar que podrá observarse en la provincia burgalesa el próximo 12 de agosto. Un acontecimiento astronómico de gran relevancia que se quiere aprovechar también desde una perspectiva cultural.

Durante dos jornadas se van a reunir investigadores, divulgadores y escritores que abordarán el misterio desde distintas perspectivas: la historia, el simbolismo, la tradición o la divulgación. El programa comenzará el viernes 17, por la tarde, con el acto inaugural, seguido de la intervención de Juan José López, quien abordará el patrimonio simbólico de la provincia en su ponencia ‘Burgos, tierra de enigmas’. La jornada continuará con la grabación en directo del podcast ‘Nueva Dimensión’, dirigido por Juan Gómez.

El sábado 18, el encuentro continuará con las ponencias de Amaya Barahona, centrada en el simbolismo de los eclipses, y Aldo Linares, que abordará la percepción de lo enigmático. Ya por la tarde, intervendrán Jesús Callejo y Javier Sierra, que ofrecerá una reflexión sobre los eclipses desde la perspectiva de la historia, la ciencia y el arte.

El encuentro concluirá con la experiencia escénica ‘Descubre tu magia interior’, a cargo del doctor Miguel de Lucas, y la posterior clausura. La asistencia será mediante entrada, que podrá adquirirse a través de la página web del Monasterio de Lerma. Con esta iniciativa, la Diputación de Burgos apuesta por consolidar la provincia como un espacio de referencia en la divulgación cultural, conectando fenómenos astronómicos de gran relevancia con el patrimonio histórico, simbólico y cultural del territorio.