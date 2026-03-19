Segunda accidente de un motorista en Burgos tras una caída en la misma carretera

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Segundo accidente de un motorista en la misma carretera en lo que va de jornada. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 16.59 horas por accidente de tráfico en Villasana de Mena, en la carretera BU-550, en el kilómetro 39.

En el aviso se informa de que se trata de un motorista de 28 años herido, consciente, tras sufrir una caída mientras circulaba. El1-1-2 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.