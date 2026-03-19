Segunda accidente de un motorista en Burgos tras una caída en la misma carretera
El incidente se registró en la BU-550, en Villlasana de Mena
Segundo accidente de un motorista en la misma carretera en lo que va de jornada. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 16.59 horas por accidente de tráfico en Villasana de Mena, en la carretera BU-550, en el kilómetro 39.
Provincia
Herido en Burgos un motorista tras una caída
El Correo de Burgos | El Mundo
En el aviso se informa de que se trata de un motorista de 28 años herido, consciente, tras sufrir una caída mientras circulaba. El1-1-2 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.