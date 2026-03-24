Más de 200 viviendas, en el radar de la Diputación de Burgos para alquiler social

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Imposible repoblar la España vaciada si no hay casas disponibles. De ahí el surgimiento, a finales de 2024, del Proyecto Vivienda de Alquiler Rural (VAR) impulsado por la Diputación de Burgos para dar salida al mayor número de inmuebles susceptibles de estar en el mercado. De momento, se ha elaborado un censo con 206 viviendas en distintos puntos de la provincia. 80 de titularidad pública y 126 de particulares; 28 en condiciones óptimas de habitabilidad, 40 que requieren alguna que otra mejora y 138 cuyo estado obliga a acometer una reforma prácticamente integral.

«El objetivo fundamental es que nadie se quede sin trabajar en la provincia por falta de vivienda», subrayaba este martes Roberto del Amo, secretario técnico del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos (Coaatbu), durante la presentación de la segunda fase de un plan concebido para fomentar el alquiler social en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Para ello, la Diputación ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio para brindar asesoramiento especializado y elaborar un censo georreferenciado de inmuebles en todas las comarcas.

Lo más inminente, según apuntó la diputada responsable de la Comisión Informativa de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Susana Díez, será intervenir en seis viviendas municipales en Arauzo de Salce, Frías, Ibeas de Juarros, Oña, Villanueva de Argaño y Covarrubias. Con una inversión prevista de 391.540 euros gracias al respaldo de la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la idea es que dichos inmuebles puedan estar disponibles a partir de otoño.

Como el lógico, la implantación del Proyecto VAR atrajo la atención de entidades, ayuntamientos y particulares que buscan u ofertan inmuebles. De hecho, Díez reconoció que a día de hoy se siguen «recibiendo llamadas y correos para adherirse». No es de extrañar, por lo tanto, que se haya puesto en marcha esta segunda fase con el objetivo de trazar un mapa provincial del parque público de vivienda.

Aparte de ampliar el censo, el Colegio de Arquitectos también se encargará -por teléfono y vía telemática- de resolver cualquier duda relativa a posibles subvenciones, trámites, requisitos o procedimientos. Del mismo modo, se brindará asesoramiento técnico no vinculante sobre rehabilitación, accesibilidad, eficiencia energética, estimación de costes o normativas.

La primera toma de contacto será con ayuntamientos y entidades. Después con propietarios sin perder de vista, en todo momento, a los grupos de acción local cuyas puertas están «abiertas», tal y como indicó Díez tras agradecer que «están muy involucrados con el proyecto».

En teoría, la segunda fase del Proyecto VAR debe culminar a finales de año para justificar las subvenciones que la Diputación ha captado para su desarrollo. No en vano, Del Amo espera obtener resultados «todos los meses» y cubrir el máximo número de municipios dentro del mapa antes del invierno. Por otro lado, la Diputación no descarta suscribir un convenio con el Colegio de la Abogacía para solventar los siempre tortuosos problemas de herencias que ya emergieron durante la primera fase.