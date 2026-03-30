Un herido en una salida de vía de un vehículo en Sedano

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El centro de emergencias del 1-1-2 ha movilizado medios sanitarios para atender a un varón de 62 años tras un accidente. El servicio de emergencias recibía una llamada a las 20.00 horas en la que se informa de un accidente en el kilómetro12 de la carretera BU-514 en Sedano.

En el aviso se informa de que se trata de una salida de vía de un todoterreno con cinco ocupantes. En el aviso se solicita asistencia sanitaria para un varón de 62 años que se encuentra mal.

Se traslada aviso a Guardia Civil de tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias Sacyl, que envía una ambulancia soporte vital básico al médico del Punto de Atención Continuado (PAC).