La banda que asaltó una empresa en el polígono de Briviesca, a punto de caer

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La organización criminal que asaltó el pasado sábado las instalaciones de la empresa Campomar Suministros, en el polígono industrial La Vega de Briviesca, está cada vez más cerca de ser desmantelada. Así lo avanzaba este martes el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, tras poner en valor la «celeridad» con la que actuó la Guardia Civil al detener a tres presuntos miembros de esta banda.

Tal y como avanzó este periódico, las detenciones se produjeron en Bilbao horas después de que se perpetrase el sexto robo en este establecimiento en medio año. Tal y como precisó De la Fuente, el resto de integrantes de este grupo ya están fichados y se espera su detención en las «próximas horas».

La investigación policial ha permitido acreditar que se trata de una banda «reincidente» con un alto grado de especialización en el robo de maquinaria de alto valor y «buena salida en el mercado». Para ello, la Guardia Civil ha realizado un «seguimiento continuo» de los movimientos de esta organización hasta identificar a sus miembros y dar con su paradero.

Aun no ha trascendido si este grupo es responsable del resto de robos que ha sufrido Campomar en los últimos seis meses. Sea como fuere, los ejecutores del asalto cometido el pasado sábado atropellaron al dueño de la empresa cuando este les sorprendió a punto de huir del lugar. Horas después, con el hombre hospitalizado, su hijo denunciaba a través de las redes sociales que «los negocios del polígono estamos desprotegidos mientras los delincuentes actúan con total tranquilidad».

Hasta tal punto ha llegado la sensación de «inseguridad» en Briviesca que se han conformado patrullas ciudadanas, con 26 voluntarios en activo, para vigilar el polígono por turnos durante la noche. Por su parte, el alcalde de la localidad, José Solas, indicó a este diario que la Policía Local redoblará sus esfuerzos -pese a la escasez de efectivos- para prestar servicio en horario nocturno esta Semana Santa.