El PSOE exige al futuro Gobierno de la Junta un compromiso real con Valpuesta

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Los socialistas burgaleses exigen al nuevo Ejecutivo que se conforme en la Junta de Castilla y León, tras el próximo 14 de abril, un compromiso y una inversión “real” en el proyecto para convertir Valpuesta en un centro de estudios del castellano de referencia.

El procurador electo y secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha visitado la localidad acompañado de representantes de la Asociación de Amigos de Valpuesta y de las procuradoras electas Virginia Jiménez y Estrella Paredes, además del viceportavoz socialista en la Diputación de Burgos, Javier Lezcano.

De la Rosa ha anunciado que el PSOE registrará este próximo 14 de abril, día de inicio de la nueva legislatura autonómica, una pregunta por escrito en la que exigirá explicaciones formales a la Consejería de Cultura sobre la situación del proyecto. “No hay excusas que valgan ante la pérdida de una inversión europea de casi tres millones de euros por la dejadez de la Junta. Desde que se concedió la subvención hace tres años, la administración autonómica ni siquiera ha licitado las obras de rehabilitación de la Casa Quemada”, denunció el procurador.

Por último, los socialistas burgaleses han expresado su deseo de que el nuevo titular de la Consejería apueste decididamente por este patrimonio: “Esperamos que la nueva dirección apueste realmente por esta joya de nuestra provincia. Si no es así, como han demostrado estos años, los socialistas seguiremos luchando desde el primer día de legislatura para que se potencie y se invierta en la cuna del castellano”, ha concluido De la Rosa.