Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La «mala gestión» de los fondos Next Generation gestionados por la Junta de Castilla y León para impulsar el proyecto Valpuesta, origen del español traerá consigo la pérdida de 3,2 millones de euros. Lo denunciaba este viernes, durante el pleno de la Diputación de Burgos, la portavoz provincial del PSOE, Nuria Barrio, mientras lamentaba que el Gobierno autonómico no haya sido capaz de ejecutar las actuaciones previstas, cuyo plazo de justificación finaliza el próximo 30 de junio.

No hay tiempo, dados los nulos avances, para lograr que la iniciativa llegue a buen puerto. Consciente de esta situación, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, reconoció que «es una pena que no se lleve a cabo el proyecto de Valpuesta porque era una oportunidad magnífica». No en vano, recordó que se han ejecutado actuaciones de calado como la ampliación de la carretera de acceso a la localidad desde Valdegovía, por un importe cercano al millón de euros, o la construcción de un aparcamiento.

En lo que respecta a la Diputación, Suárez puso en valor los convenios suscritos con el Arzobispado para intervenir en la colegiata de Valpuesta o el nuevo acuerdo, pendiente de firmar, para la electrificación de éste y otros templos declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, por mucho que el Ejecutivo autonómico haya impulsado el arreglo del retablo o excavaciones arqueológicas en el entorno, lo cierto es que la rehabilitación de la Casa Quemada «no se va a hacer». Tampoco el centro de interpretación, cuya licitación salió «en tiempo y forma» pero con la primera convocatoria desierta.

Ante tales circunstancias, el mandatario provincial aseguró que la Diputación seguirá invirtiendo con el objetivo de «desarrollar un proyecto cultural y turístico como no hay otro». Barrio, por su parte, reprochó que el PP votase en contra de una proposición que el PSOE presentó en su día para crear una comisión técnica de coordinación entre administraciones para analizar las «acciones previstas» y «hacer una ejecución real».