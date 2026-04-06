Un herido tras golpear un turismo a dos ciclistas en Villariezo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un ciclista ha resultado herido tras golpearle un turismo en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso las 17.02 horas en que se informa de que un turismo ha golpeado de dos ciclistas en la BU-V-1002, en la salida de Villariezo dirección Burgos.

En el aviso se solicita asistencia sanitaria para uno de los ciclistas, un varón de 47 años que se queja del hombro. Se ha informado a tráfico de Burgos y a Sacyl.