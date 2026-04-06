Un herido tras golpear un turismo a dos ciclistas en Villariezo
Uno de los heridos se quejaba de un golpe en el hombro
Un ciclista ha resultado herido tras golpearle un turismo en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso las 17.02 horas en que se informa de que un turismo ha golpeado de dos ciclistas en la BU-V-1002, en la salida de Villariezo dirección Burgos.
Burgos
Herido un conductor de un patinete tras chocar con una furgoneta en Burgos
El Correo de Burgos | El Mundo
En el aviso se solicita asistencia sanitaria para uno de los ciclistas, un varón de 47 años que se queja del hombro. Se ha informado a tráfico de Burgos y a Sacyl.