La Diputación de Burgos colabora con las I Jornadas sobre Emergencias y Catástrofes, que rendirán homenaje al municipio de Adamuz

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El homenaje al municipio de Adamuz (Córdoba), tras la tragedia sufrida el pasado mes de enero en sus infraestructuras ferroviarias, centrará uno de los momentos más significativos de las I Jornadas sobre Emergencias y Catástrofes, que se celebrarán el próximo martes 14 en la Universidad CEU Fernando III de Bormujos.

Este acto, cargado de simbolismo, no sólo servirá para recordar a las víctimas, sino también para reconocer la labor ejemplar de los servicios de emergencia y la respuesta solidaria ante una situación de enorme impacto, poniendo en valor la importancia de la preparación, la coordinación y la humanidad en contextos críticos.

La Diputación Provincial de Burgos colaborará en esta iniciativa mediante la aportación de los galardones conmemorativos que se entregarán durante la jornada, reafirmando así su compromiso con la formación, la prevención y el reconocimiento del trabajo desarrollado por los profesionales que velan por la seguridad de la ciudadanía.

Las jornadas están promovidas por la Asociación de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España, de ámbito nacional, y coorganizadas junto al Ayuntamiento de Bormujos. Entre las personas impulsoras de esta iniciativa se encuentra Ana Poves, miembro de la delegación de Burgos de la asociación.

El encuentro está dirigido a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de los servicios de emergencias, personal sanitario, así como a estudiantes y opositores vinculados a estos ámbitos. La alta demanda ha hecho que el aforo se complete tras habilitarse la inscripción gratuita mediante código QR.

Durante la jornada se desarrollará un programa eminentemente práctico y especializado, que incluirá la recreación de un accidente con productos químicos, aplicando los protocolos de actuación NBQ (nuclear, biológico y químico), lo que permitirá a los participantes conocer de primera mano los procedimientos de intervención ante situaciones de alto riesgo.

Dichas jornadas contarán con la presencia de destacadas autoridades institucionales y del ámbito de la seguridad y las emergencias, entre ellas representantes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el subdelegado del Gobierno, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el rector de la Universidad CEU Fernando III y la alcaldesa de Bormujos, junto a otros mandos y profesionales tanto civiles como militares, lo que refuerza el alto nivel institucional y técnico de este encuentro.

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Burgos ha querido subrayar el valor de esta iniciativa señalando que “abrir unas jornadas de estas características con un homenaje como el de Adamuz demuestra que la formación y la técnica deben ir siempre acompañadas de memoria, respeto y reconocimiento”.

Asimismo, ha destacado que “es un orgullo para Burgos contar con personas como Ana Poves, cuya implicación y compromiso hacen posible que iniciativas de este nivel salgan adelante, proyectando además el talento y la vocación de servicio de nuestra provincia”.