La joya patrimonial de este pequeño pueblo de Burgos que lucirá más bella tras su rehabilitación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La localidad burgalesa de Vadocondes vive estas semanas un momento destacado para la conservación y difusión de su patrimonio. Según informa a través de su página web, el Arzobispado de Burgos ha iniciado la restauración de la portada principal de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, una de las intervenciones más relevantes previstas en el templo y uno de los elementos más reconocibles de la imagen urbana del municipio. La actuación cuenta con subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

La intervención se centra en la fachada principal del templo, un acceso de marcado valor histórico y simbólico que ha desempeñado, desde su origen, una función representativa dentro del conjunto monumental. La documentación conservada permite interpretar esta portada como una obra concebida para transmitir dignidad y prestancia, una intención que ha perdurado a lo largo del tiempo y que guía ahora un proceso de restauración planteado desde el máximo respeto al bien.

Análisis técnico

Antes de acometer cualquier actuación visible, el equipo técnico inició una fase previa de estudios y ensayos destinada a conocer con precisión el estado de conservación de la piedra y las patologías que presenta. El objetivo es definir una intervención ajustada a las necesidades reales del monumento, basada en criterios técnicos y científicos. El proyecto y la dirección de obra corresponden a la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.

Junto a esta actuación, Vadocondes suma otro avance en el conocimiento y valorización de su patrimonio con la reciente difusión de la investigación Vadocondes y la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, firmada por los especialistas de la Universidad de Burgos María José Zaparaín y Julián Hoyos. La publicación digital profundiza en la relevancia histórica y artística del templo y aporta una nueva base documental para seguir impulsando su estudio y divulgación. El documento puede descargarse en formato PDF en la sección de prensa de la web de Ars Vadocondes.

Música, formación y patrimonio vivo

La actividad patrimonial del municipio se completará, además, el próximo fin de semana con dos citas musicales en la iglesia de la Asunción. El sábado 18 de abril, a las 19.30 horas, la organista Ana Aguado ofrecerá un concierto que permitirá volver a poner en valor la riqueza sonora del órgano histórico. Un día después, el domingo 19 de abril, a las 12.30 horas, tendrá lugar la audición de alumnos de invierno, una actividad que refleja el trabajo formativo desarrollado durante los últimos meses y el compromiso de mantener vivo el instrumento y su uso litúrgico, cultural y pedagógico a lo largo de todo el año.

La coincidencia de estos avances en el ámbito de la restauración, la investigación y la actividad musical vuelve a situar a Vadocondes como un “ejemplo de implicación en torno a su patrimonio”. La colaboración entre el Arzobispado de Burgos, las entidades especializadas y la comunidad local no solo favorece la conservación material de sus bienes culturales, sino que contribuye también a convertirlos en espacios activos para el conocimiento, la cultura y la convivencia.