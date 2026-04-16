De las anchoas de Cantabria a los vinos de Francia a través de Burgos Alimenta

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

En busca de nuevos mercados, Burgos Alimenta tenderá puentes este fin de semana con Francia gracias a la Feria Internacional de Alimentación de Castrillo del Val, que también contará con una representación de productores de Suances (Cantabria).

«Nos va a dar pie para que nos abran las puertas de sus pueblos», remarcaba este jueves el diputado responsable de Burgos Alimenta, Javier Arroyo, convencido de que este intercambio cultural y gastronómico permitirá establecer nuevas alianzas comerciales en el futuro.

Lo que se busca, según el alcalde de Castrillo, Santiago Ruiz, es que «venga gente de fuera». Para ello, se ampliará la gama de productos disponibles en los expositores -en torno a la treintena, más que en años anteriores-. Aparte de los clásicos manjares de la despensa burgalesa, el público podrá adquirir sobaos pasiegos y anchoas de Cantabria, foie gras y, como no, vinos procedentes del país vecino.

La feria arrancará este viernes, 16 de abril, a partir de las 18 horas con una charla coloquio a cargo de Morcillas Degustación. Ya el sábado, a partir de las 11, la cita se retomará de la mano de la charanga Papamoscas. Durante la jornada, se celebrará un Concurso de Quesos y, por la tarde, habrá una sardinada y sorteos.

En calidad de invitado, el alcalde Baurech (zona vinícola de Burdeos) y propietario de Château Melin y Château Constantin, Pascal Modet, dará a conocer una serie de «vinos especiales». Heredero de una saga familiar desde tiempos de su tatarabuelo, «el primero de la familia que compró viñedos», desgranará las características intrínsecas del crémant, «parecido al champán» pero con «cepas muy diferentes».