Un herido en una salida de vía y vuelco de una furgoneta en Burgos

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Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en Cuevas de San Clemente, en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 466.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las a las 17.42 horas que informa de la salida de vía de una furgoneta que ha volcado.

Burgos Herida una motorista tras una caída El Correo de Burgos | El Mundo

Enel aviso se informa de que el conductor, un varón de unos 30 años, se encuentra herido, consciente, fuera del vehículo. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia