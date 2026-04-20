Un herido en una salida de vía y vuelco de una furgoneta en Burgos
El accidente se produjo cuando el vehículo circulaba por la carretera N-234, en Cuevas de San Clemente
Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en Cuevas de San Clemente, en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 466.
El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las a las 17.42 horas que informa de la salida de vía de una furgoneta que ha volcado.
Burgos
Herida una motorista tras una caída
El Correo de Burgos | El Mundo
Enel aviso se informa de que el conductor, un varón de unos 30 años, se encuentra herido, consciente, fuera del vehículo. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia