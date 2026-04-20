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Un herido en una salida de vía y vuelco de una furgoneta en Burgos

El accidente se produjo cuando el vehículo circulaba por la carretera N-234, en Cuevas de San Clemente

112 - Archivo

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Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en Cuevas de San Clemente, en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 466. 

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las a las 17.42 horas que informa de la salida de vía de una furgoneta que ha volcado. 

Enel aviso se informa de que el conductor, un varón de unos 30 años, se encuentra herido, consciente, fuera del vehículo. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia

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