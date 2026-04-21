Un herido tras volcar un vehículo en la AP-1 en Monasterio de Rodilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico en Monasterio de Rodilla. El centro de emergencias del 1-1-2 recibe un aviso a las a las 18.44 horas de una salida de vía de un turismo en la AP-1, en el kilómetro 18, sentido Madrid, en Monasterio de Rodilla. En el aviso se informa de que elvehículo ha quedado parcialmente volcado.

Además, informan de un varón de unos 40 años herido, consciente, y que no puede abandonar el vehículo. El 1-1-2 avisa la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Minutos después, informan al 1-1-2 de que el herido se haya ya fuera del turismo, no obstante los bomberos continúan hasta el lugar. Una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia del centro de salud de Briviesca ha atendido al herido, que posteriormente ha sido trasladado por la ambulancia al hospital de Burgos.