La Diputación de Burgos abrirá sus puertas a colegios e institutos de toda la provincia

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

¿Para qué sirve una Diputación? Salvo honrosas excepciones, ningún niño o adolescente sabría responder a esta pregunta. Por lo menos con cierto nivel de exactitud. De ahí la necesidad de «hacer pedagogía» y dar a conocer, sobre el terreno, el funcionamiento de una institución que, en el caso de Burgos, presta servicio a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Partiendo de esta base, el grupo provincial del PSOE planteó este miércoles la posibilidad de organizar visitas escolares a la Diputación de Burgos con el objetivo de promover el «conocimiento de los valores democráticos». A la hora de defender la proposición, aprobada por unanimidad en el pleno, la portavoz socialista, Nuria Barrio, quiso dejar claro al inicio de su intervención que «las instituciones públicas deben ser transparentes y comprensibles para la ciudadanía en general», sobre todo para las nuevas generaciones.

A expensas de una valoración posterior desde el área de Educación, el PSOE considera que este programa tendría que dirigirse a alumnos de Primaria o Secundaria. Nada que objetar al respecto por parte del Partido Popular y Vox, que ven la propuesta con buenos ojos salvo matices muy puntuales que para nada impidieron alcanzar el consenso.

Uno de dichos matices, expuesto por Vox, guarda relación con el transporte escolar. Para los socialistas, resultaría recomendable habilitar algún tipo de ayuda desde el área de Cultura para financiar desplazamientos desde el medio rural en caso de ser necesario. Sin embargo, el portavoz de la formación verde, Ángel Martín, rechazó dicho planteamiento amparándose en las subvenciones ya existentes por parte de la Dirección Provincial de Educación.

«La Diputación no es tan desconocida», esgrimiría a continuación la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, al recordar que tanto el Palacio Provincial como el monasterio de San Agustín han recibido, a lo largo del presente mandato, la visita de un centenar de grupos de escolares, asociaciones, estudiantes de intercambio y los menores saharauis que cada verano participan en el programa Vacaciones en Paz. El reto, por lo tanto, consistiría realmente en «consolidar lo que ya se está haciendo» mientras se trabaja en la adecuación de San Agustín como «centro cultural de primer orden».

Aun con todo, Sierra es consciente de que «un crío no tiene ni idea» sobre el papel que cumplen las diputaciones «y los más mayores tampoco». En la misma línea, Martín optó por respaldar la iniciativa del PSOE al subrayar que «nadie sabe absolutamente nada de la Diputación» mientras se mostraba convencido de que «crear un vínculo desde la juventud ayuda a que haya una mayor afección hacia las instituciones».

Tal y como detalló Barrio, la moción no se limita exclusivamente a sugerir la puesta en marcha del programa. Para su desarrollo, el grupo socialista ve conveniente tomar como referencia la gestión del Ayuntamiento capitalino, que brinda la posibilidad de gestionar visitas durante el curso a través de una aplicación de reservas tras la apertura del pertinente plazo de inscripción. Asimismo, el proyecto se complementaría con la elaboración de material didáctico que favorezca una mayor comprensión y posteriores ejercicios en las aulas.

Para que las visitas puedan llevarse a cabo, siempre en función de la agenda institucional para no interferir con la celebración de plenos, comisiones u otra clase de eventos, Barrio señaló la importancia de habilitar un calendario de antemano. En cuanto a los guías, cree que dicha función debería recaer en «personal de la casa» siempre y cuando se garantice un «complemento» retributivo.

A expensas de que los técnicos de Cultura analicen la propuesta en profundidad para establecer las bases del proyecto, la moción del PSOE también incluye una evaluación posterior para determinar la posibilidad de ampliar el calendario de visitas si se obtienen los resultados deseados. Sea como fuere, Barrio espera que las visitas guiadas puedan ser una realidad a partir del próximo curso escolar.