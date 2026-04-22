El PP tratará de reducir los servicios sin contrato y el periodo medio de pago en la Diputación

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A lo largo de 2025, la Diputación de Burgos reservó 3,7 millones de euros para reconocimientos extrajudiciales de crédito. En total, 2.233 facturas para la prestación de servicios de distinta índole sin contrato. Ambos datos, ligados entre sí, llaman «especialmente la atención» al PSOE, que este jueves reclamó la adopción de medidas para reducir el importe global.

Tomando como referencia los informes de control interno y financiero de la Institución Provincial, el diputado de Hacienda, Jorge Castro, se comprometió a disminuir «de manera importante» dichos reconocimientos tras subrayar que «hasta la fecha no se ha tenido éxito». No obstante, quiso advertir de antemano que en algunos casos se tendrá que mantener esta fórmula por cuestiones sobrevenidas.

Claro ejemplo el del suministro de alimentos a las residencias de mayores. A este respecto, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, esgrimió que la inflación frena en seco cualquier licitación. Más que nada, tal y como expuso Castro, porque «la constante variación de precios dificulta que los licitadores puedan concurrir a un pliego con garantías».

Mucho más sencillo resultaría, a juicio de Suárez, agilizar las contrataciones relacionadas con la asistencia a ferias, cuyo gasto rondó el pasado año los 432.000 euros. De hecho, avanzó que ya se está trabajando para modificar la forma de proceder.

Sobre este asunto, la portavoz provincial del PSOE, Nuria Barrio, relacionó el volumen creciente de los reconocimientos extrajudiciales de crédito con el aumento del periodo medio de pago a proveedores. Y aunque Castro se comprometió a bajarlo en la medida de lo posible, destacó que se ya se ha reducido «a la mitad», situándose actualmente en 32 días.

También lamentó la portavoz socialista la «escasez» de personal en el área de Intervención. Y lo hizo comparando la Diputación burgalesa (10 funcionarios) con la de Salamanca (26). De nuevo, el diputado de Hacienda dio la razón al principal grupo de la oposición afirmando que el servicio «debe reforzarse».