Vox llevará también la 'prioridad nacional' a la Diputación de Burgos

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Vox replicará en la Diputación de Burgos la proposición sobre 'prioridad nacional' que llevó el pasado viernes al Pleno del Ayuntamiento de la capital que salió adelante con el apoyo del PP tras la inclusión de una transaccional en la que se incluía cuestiones relacionadas con la atención «médica urgente» a personas inmigrantes sin papeles y asistencia jurídica gratuita, siguiendo la línea de lo acordado en los gobiernos de Extremadura y Aragón.

El portavoz de Vox en la Diputación, Ángel Martín, criticó duramente las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que “mientras que Sánchez premia a los que saltaron la valla, Vox defiende a los que pagan la factura”.

Según denunció Martín, los ayuntamientos de la provincia de Burgos están sufriendo una "afluencia masiva" de solicitudes de empadronamiento y certificados de servicios sociales tras la entrada en vigor del Real Decreto que busca regularizar a cientos de miles de personas en situación ilegal. El portavoz sostiene que los funcionarios municipales están "desbordados y presionados” para emitir informes de vulnerabilidad con rapidez, lo que está paralizando la actividad normal de muchos municipios.

"El vecino de toda la vida, que lleva décadas cotizando y pagando sus impuestos en esta provincia, no puede ser el que tenga que esperar mientras alguien que acaba de llegar de forma ilegal recibe atención inmediata", aseveró Martín durante la presentación de la proposición.

La moción registrada por Vox consta de cinco puntos que, según declaró Ángel Martín, “buscan revertir la situación actual y proteger los recursos locales”: la derogación de decretos, instando al Gobierno central a anular los decretos de regularización masiva y el Real Decreto 180/2026 que abre el Sistema Nacional de Salud a inmigrantes en situación irregular; la repatriación y Prioridad Nacional, exigiendo la repatriación de quienes están ilegalmente en España y estableciendo por ley que los españoles tengan prioridad en el acceso a vivienda, prestaciones y pensiones no contributivas. Se pide un mayor rigor municipal, pidiendo a los ayuntamientos de Burgos que actúen con rigor y no destinen medios extraordinarios para tramitar una regularización que es responsabilidad exclusiva del Estado; y la Reforma de la Ley de Extranjería, para “hacer de la frontera una frontera de verdad, y que el asalto a la misma tenga consecuencias legales”.

Además, la proposición solicita extender este modelo a Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar el principio de Prioridad Nacional en todas sus ayudas, siguiendo el ejemplo de regiones como Extremadura o Aragón.

Ángel Martín defendió que estas medidas no son discriminatorias, sino de "sentido común", comparándolas con la economía familiar: "Nadie deja de pagar su alquiler o vacía su nevera para hacer donaciones a una ONG si eso supone que sus hijos no tengan comida. Priorizar lo propio es lo que hacemos todos en nuestro día a día".

La formación espera que el pleno de la Diputación se pronuncie a favor de esta iniciativa para frenar lo que definen como un "sistema que funciona al revés", “premiando la ilegalidad frente al esfuerzo de los ciudadanos burgaleses”.