Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El cierre de filas por parte del PSOE en Castilla y León sobre la posible anexión del Condado de Treviño al País Vasco se mantiene inamovible. Después de que el PNV plantease el miércoles en el Congreso de los Diputados la opción de llevar a cabo un referéndum en este enclave burgalés, la réplica del líder de los socialistas castellanoleoneses, Carlos Martínez, no se hizo de rogar. Tampoco la de Daniel de la Rosa, quien al hilo de esta cuestión asegura que «Treviño va a ser y será de Burgos».

«Lo de Treviño es como el Guadiana. Aparece y desaparece en el Congreso para cubrir expediente», replicaba este jueves el secretario de Organización del PSCyL mientras hacía hincapié en que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se mostró «tajante» al subrayar la necesidad de «cumplir con el procedimiento establecido en los estatutos de autonomía».

Partiendo de esta base, De la Rosa afirmó que «no se va a hacer absolutamente nada» para avalar la anexión de Treviño a la provincia de Álava porque la posición del PSOE se sustenta en la «defensa de la integridad territorial» tanto de Burgos como del resto de la Comunidad.

Así las cosas, el número 2 del PSCyL reiteró que «no se puede hacer nada en contra de lo que digan las Cortes, la Diputación y nuestro estatuto de autonomía». De nada serviría, por lo tanto, que Torres indicase al PNV que la incorporación de Treviño al País Vasco es «jurídicamente posible» siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el ordenamiento vigente.