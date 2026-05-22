Vox insta al CSD a retirar de manera “inmediata” la camiseta el Athletic Club por incluir a Treviño en el mapa del País Vasco

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El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes envió hoy un escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que denuncia y solicita la “urgente intervención” de este organismo para que requiera al Athletic Club la “inmediata retirada o modificación” de su nueva equipación en la que incluye a Treviño en un mapa del País Vasco.

En un comunicado recogido por Ical, la formación señaló que el Athletic Club presentó de forma oficial su primera equipación para la temporada 2026-2027 bajo el lema ‘Gure Nortasuna’. Dicha camiseta incorpora un diseño de siete franjas, donde se reivindicando las “supuestas siete provincias de Euskal Herria”, apuntó.

Además, según incidieron en el comunicado, la parte superior de la espalda se destaca un mapa que engloba de “forma unilateral y con clara intencionalidad política territorios de Castilla y León”, como es el caso del Enclave de Treviño, y de otras autonomías como Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra. Todo ello “bajo la cobertura de la bandera oficial del País Vasco”, añadieron.

Para Vox, esta indumentaria tiene una “indiscutible connotación política y territorial que excede por completo los fines deportivos de un club de fútbol”, al configurar una “explícita proclama de carácter político que colisiona gravemente el marco constitucional”.

Dejaron claro que supone un “desprecio hacía las instituciones” de Castilla y León, Navarra y Cantabria, donde se “pretende usar la actividad deportiva como un instrumento de confrontación territorial en un deporte de masas”. De este modo, la utilización de una camiseta de fútbol como soporte de propaganda político-territorial “rompe unilateralmente con los principios generales de la actividad deportiva reglada por los principios de neutralidad y respeto”, apostillaron.

A ese respecto, trasladaron que los símbolos utilizados en la citada indumentaria “incumplen las directrices de la IFAB” (Regla 4), que establece que equipamiento deportivo no debe contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. A mayores, la “pretensión” de usar tal equipamiento que alude a una “reivindicación territorial de un constructo denominado Euskal Herria” también vulnera la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte que impone a todos los agentes deportivos el deber de actuar bajo principios de respeto mutuo y proscribe la utilización del deporte para fines ajenos a su naturaleza, concluyeron.