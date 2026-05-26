Cinco heridos en un choque contra un corzo, un atropello y una salida de vía en Burgos

Cinco heridos en un choque contra un corzo, un atropello y una salida de vía en Burgos112

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres accidentes de tráfico a lo largo de las últimas 24 horas en diferentes puntos de la provincia de Burgos arrojan un balance de cinco personas heridas.

El primer siniestro tuvo lugar el lunes por la noche en torno a las 23:36 horas. Una llamada a la sala de operaciones del 112 informaba de la aparatosa colisión de un turismo contra un corzo en el kilómetro 161 de la N-120, a la altura de Melgar de Fernamental.

Según la información aportada por el alertante, viajaban dos personas en el vehículo y una de ellas permanecía atrapada en su interior. En base a ello, se requirió la presencia del Cuerpo de Bomberos de Burgos. Asimismo, se movilizó a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil, un equipo médico de Melgar y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en en el lugar, el personal sanitario atendió a una mujer de unos 35 años y un varón de 40, quienes fueron posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

El siguiente accidente, este mismo martes, se registraba en la capital burgalesa a las 7:40 horas, cuando una joven de unos 20 años era atropellada a la altura del número 17 de la avenida de la Paz. Nada más recibir el aviso, el 112 informaba de lo ocurrido a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl, que envió recursos sanitarios.

Tras una mañana sin incidentes reseñables, el 112 recibía un nuevo aviso en relación a una salida de vía en el kilómetro 14 de la A-62 a su paso por Buniel. El siniestro, en este caso, se produjo a las 15:46 horas y se saldaba con un hombre y una mujer, ambos de unos 50 años, heridos con contusiones y erosiones a raíz del impacto.

Una vez sobre aviso, el 112 se puso en contacto con la Guardia Civil de Tráfico y con el Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar.