Los tres pequeños pueblos de Burgos que buscan en las redes sociales un escaparate para atraer aún más turistas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Frías, Oña y Poza de la Sal, tres pequeños pueblos burgaleses que forman una tríada de imanes para el turismo de interior van de la mano en una novedosa iniciativa para darse a conocer aún más entre los futuros visitantes y también entre los burgaleses. Dos ellos forman parte de 'Los Pueblos Más Bonitos de España' (Poza de la Sal y Frías) y el tercero, lo merece (Oña) y las tres localidades están entre los pueblos burgaleses más fotogénicos.

Tanto es así que han decidido lanzar un concurso multimedia que les sirva de escaparate turístico a través del vídeo corto, con la segunda edición del Concurso de Vídeos ‘Raíces de Castilla en 1 minuto’, una iniciativa que convierte la creatividad audiovisual en una herramienta de promoción del territorio.

La propuesta invita a vecinos, visitantes y creadores de contenido a contar en apenas 60 segundos el atractivo de una ruta que desborda patrimonio histórico y natural, así como paisajes que se dejan fotografiar y grabar y gastronomía; donde abundan las tradiciones y se disfruta de la vida rural en tres de los municipios con mayor personalidad del norte de Burgos.

La Mancomunidad Raíces de Castilla retoma el certamen tras la acogida de la primera edición con el objetivo de ampliar la difusión de Frías, Oña y Poza de la Sal mediante vídeos originales pensados para circular en entornos digitales. El formato elegido, vertical y con una duración máxima de un minuto, idóneo para que los vídeos puedan ser compartidos en las redes sociales, conecta con la tendencia actual de retratar los destinos de cada viaje y permite que cada pieza funcione como una pequeña invitación a conocer el territorio.

Vídeos para dar a conocer la zona entre los viajeros

Los trabajos deberán ser inéditos, incluir imágenes propias y mostrar los tres municipios que forman la Ruta Raíces de Castilla. La organización busca vídeos capaces de transmitir, desde una mirada cercana y creativa, el atractivo de vivir y visitar este entorno rural, de manera que el concurso actúe también como una vía para reforzar el conocimiento de la zona entre potenciales viajeros.

El certamen está abierto a cualquier persona interesada en el mundo audiovisual, el turismo, la cultura o el medio rural. Los participantes podrán construir sus piezas a partir de elementos muy diversos, desde el patrimonio y la naturaleza hasta las fiestas, las tradiciones, la gastronomía, la práctica deportiva o la calidad de vida de los pueblos. Esa variedad permite que la promoción no dependa de una única imagen del destino, sino de una suma de miradas sobre lo que Frías, Oña y Poza de la Sal ofrecen durante todo el año.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto del 1 de junio al 30 de noviembre de 2026. Los vídeos deberán enviarse mediante WeTransfer al correo turismo@raicesdecastilla.com junto con los datos del participante y una breve descripción de la obra.

Una vez validados, los trabajos seleccionados se publicarán en el canal oficial de YouTube del certamen, donde el público podrá votar sus favoritos durante el mes de diciembre. Los diez vídeos con mayor respaldo pasarán a la final y un jurado técnico elegirá las piezas ganadoras. El concurso repartirá 1.000 euros en premios, con 500 euros para el primer clasificado, 300 para el segundo y 200 para el tercero.

Las bases completas pueden consultarse en la web de Raíces de Castilla.