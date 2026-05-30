Herido un hombre tras el vuelco de una furgoneta en Revillarruz

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Un varón de unos 60 años resultó herido hoy tras el vuelco de una furgoneta registrado en el punto kilométrico 480 de la N-234, en el municipio burgalés de Revillarruz, en dirección Soria.

La intervención se inició a las 13.46 horas, momento en el que la sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para atender al conductor del vehículo, que había resultado herido.

El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl.