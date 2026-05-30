Herido un hombre tras el vuelco de una furgoneta en Revillarruz
Un varón de unos 60 años resultó herido hoy tras el vuelco de una furgoneta registrado en el punto kilométrico 480 de la N-234, en el municipio burgalés de Revillarruz, en dirección Soria.
Burgos
Dos accidentes dejan dos jóvenes heridos en Baños de Valdearados y en Burgos
El Correo de Burgos | El Mundo
La intervención se inició a las 13.46 horas, momento en el que la sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para atender al conductor del vehículo, que había resultado herido.
El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl.