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La Diputación de Burgos ha recibido hoy a representantes y miembros de la asociación Dale CandELA, colectivo solidario nacido del entorno cercano de Jaime Lafita para visibilizar la ELA, impulsar la investigación y apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad.

La recepción oficial ha tenido lugar en el Palacio Provincial, donde los participantes han sido recibidos por Ramiro Ibáñez, vicepresidente de la Diputación Provincial de Burgos, quien ha trasladado el respaldo de la institución provincial a la importante labor social, solidaria y de sensibilización que desarrolla la asociación.

En el encuentro ha participado Jaime Lafita, impulsor de esta iniciativa solidaria que, a través de Dale CandELA, continúa promoviendo acciones de concienciación y apoyo a las personas afectadas por la ELA.

Ramiro Ibáñez ha querido poner en valor “el ejemplo de superación, compromiso y humanidad” que representa la asociación, destacando “la capacidad de convertir una situación enormemente difícil en un movimiento solidario que ayuda a muchas familias y contribuye además al avance de la investigación”.

El vicepresidente provincial ha señalado además que “Dale CandELA representa perfectamente los valores de solidaridad y cercanía que caracterizan a la sociedad burgalesa”, subrayando la importancia de “seguir dando visibilidad a la ELA y apoyando todas aquellas iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias”.

Asimismo, Ibáñez ha reconocido el esfuerzo personal y colectivo que supone el viaje solidario hasta Sevilla, asegurando que “acciones como esta logran que la sociedad conozca más de cerca la realidad de la enfermedad y generan una importante conciencia social”.

El acto se enmarca dentro del viaje solidario que varios miembros de Dale CandELA están realizando hasta Sevilla, una iniciativa con la que pretenden seguir dando visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), acercar la realidad de la enfermedad a la ciudadanía y continuar impulsando la recaudación de fondos destinados tanto a investigación como a apoyo directo a enfermos y familias, así como exigir la aplicación efectiva de la Ley ELA. Los representantes de esta asociación también fueron recibidos por el concejal César Barriada en su recorrido hacia Sevilla.

Barriada conversa con miembros de la asociación.Ayto. Burgos

Durante el recorrido, la expedición está llevando a cabo diferentes encuentros institucionales y acciones divulgativas que buscan convertir este viaje en un altavoz de concienciación social. La iniciativa combina el componente deportivo y humano con un mportante mensaje de superación, solidaridad y compromiso colectivo frente a la enfermedad.

Dale CandELA se ha consolidado en los últimos años como una de las iniciativas solidarias más activas en la lucha contra la ELA, logrando recaudar cerca de 450.000 euros destinados tanto a investigación como a ayuda directa a personas afectadas. La asociación desarrolla además actividades solidarias, eventos y campañas de sensibilización desde una actitud positiva, cercana y constructiva, convirtiéndose en un referente de apoyo y acompañamiento para muchas familias.