Sorprendidos en Burgos cuando intentaban robar mercancía en camiones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a cuatro varones con edades comprendidas entre los 35 y 44 años, como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la semana pasada de madrugada, cuando la Central de Servicios recibe una llamada telefónica alertando de la presencia de, al menos, tres personas -que han sido sorprendidas por un camionero estacionado en un área de servicio de la AP-1-, realizando cortes en la lona del semirremolque, supuestamente para valorar el interés de la mercancía y, en su caso, sustraerla.

Inmediatamente, la Central coordinó y desplegó a varias patrullas para entrevistarse con el perjudicado y recabar información y, paralelamente, intentar localizar a los asaltantes e interceptar el vehículo en el que habían huido.

En el lugar, una patrulla verificó el primer relato y se obtuvo importante información que, a la vez, fue contrastada con la aportada por los efectivos de una segunda patrulla que acababa de interceptar un turismo que había maniobrado sospechosa y evasivamente –al detectar la presencia del vehículo policial- en otra área de servicio de la misma vía de comunicación.

Los agentes comprobaron que estaba ocupado por cuatro varones que presentaban singularidades idénticas a las personas que habían sido sorprendidas en el otro área de servicios donde se sucedieron los hechos.

Estos, sin ningún tipo de documento identificativo, no pudieron dar respuesta lógica referente al lugar de origen y destino, entrando en contradicciones sobre el viaje al ser cuestionados por el motivo del desplazamiento, así como en la titularidad del vehículo, en régimen de alquiler.

Un registro del vehículo afloró, en el fondo del maletero, en una mochila con gran cantidad de herramientas: 2 linternas, 1 llave inglesa, 2 destornilladores, 1 alicate cortacable, 2 cúter, 1 par de guantes anticorte, 1 radial inalámbrica acompañada de su llave de ajuste, 4 discos de corte y 2 baterías.

Con claras evidencias de su participación en los hechos y bajo fundadas sospechas de encontrarse ante un grupo itinerante, asentado fuera de la provincia, que se desplaza largas distancias por las principales vías de comunicación en busca de objetivos en áreas de servicio, principalmente vehículos de transporte que detienen su marcha para descansar, fueron detenidos.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Burgos.