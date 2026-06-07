Preocupante alza de la conflictividad social en Burgos con un 148% más de agresiones y peleas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las primeras horas de 2026 ya dejaron entrever que la conflictividad social, sobre todo a altas horas de la madrugada, seguiría aumentando. Tan solo en Burgos capital, la Nochevieja se saldó con una docena de avisos al 112. Parecía la crónica de una estadística anunciada. En concreto, la que contabiliza el número de denuncias interpuestas por agresiones y peleas durante el primer trimestre del año. 57 en total en toda la provincia. Un 148% más respecto al ejercicio anterior. Eso sin contar las lesiones, fruto de reyertas, que no llegan a Comisaría.

La mayoría de trifulcas con intervención policial posterior se registraron en la capital. 33 en concreto que arrojan un incremento interanual cercano al 267%. El resto se reparten en Aranda de Duero y Miranda de Ebro, con cinco y siete denuncias, respectivamente, y otras doce en diferentes puntos de la provincia.

Si de violencia se trata, el peor escenario posible siempre es el del asesinato. Poco habitual, afortunadamente, en Burgos. Sin embargo, el crimen machista cometido por José M. G. el pasado mes de marzo en Miranda, con tres víctimas mortales (Dolores, Antonia y Laura Valentina) después de que prendiese fuego al edificio en el que residía su expareja junto a su madre (ambas fallecidas), disparó la estadística trimestral un 200%. Superando, además, las cifras de 2025 (dos asesinatos).

También se incrementaron de enero a marzo las denuncias por delitos contra la libertad sexual al pasar de 19 a 25 casos. Nunca está de más recalcar, tal y como se incide desde las fuerzas y cuerpos de Seguridad, que este aumento no significa que haya un mayor número de agresiones. El problema está ahí, obviamente, pero lo cierto es que cada vez más víctimas se atreven a dar el paso y confrontar a sus agresores acudiendo a la Policía.

Lo mismo ocurre con las violaciones, con un total de seis que arrojan una subida del 50% respecto al primer trimestre del año anterior. Dentro de este apartado, resulta especialmente llamativo que la mitad de las agresiones sexuales con penetración se denunciasen en Aranda.

Pese a que la criminalidad convencional experimentase un crecimiento del 12,1% en este último periodo de referencia en el conjunto de la provincia, lo cierto es que se ha constado la disminución de determinados delitos que, por norma general, causan un alto grado de alarma social. Por ejemplo, los robos con violencia e intimidación, que cayeron un 9,8% en relación a 2025. Esto se debe, en gran medida, al descenso del 87,5% acreditado en la capital ribereña mientras Burgos y Miranda registraban sendos repuntes en torno al 3 y el 14%.

Los asaltos a domicilios, mientras tanto, apenas variaron. A nivel provincial, la estadística del Ministerio del Interior refleja un tímido aumento del 1,7%. No en vano, el número de denuncias presentadas en la capital burgalesa bajó un 29,2%. Conviene matizar, eso sí, que esta clase de delitos tienden a ser estacionales. Con épocas muy concretas del año, coincidiendo con periodos vacacionales, en las que se suelen producir más robos.

Nada que ver este tipo de robos con las sustracciones de vehículos, que pueden acometerse en cualquier momento y a cualquier hora del día. Por suerte, los delitos de esta naturaleza descendieron más de un 28% en la provincia. Una tónica generalizada, por cierto, en casi todo el territorio. De hecho, Burgos y Miranda sumaron menos denuncias que el pasado ejercicio y Aranda se mantuvo exactamente igual con tres casos.

En cambio, los hurtos continúan a la orden del día. El ilícito penal más común acumuló durante los tres primeros meses de 2026 un total de 810 intervenciones. Un 9,5% en términos interanuales con Burgos capital a la cabeza: 538 robos al descuido que se traducen en un incremento del 8,2%.

Entretanto, el tráfico de drogas parece haber menguado relativamente gracias a la presión policial, cada vez mayor, sobre pequeños y grandes traficantes. Así lo demuestra la reciente operación efectuada por la Guardia Civil, con el apoyo de distintas unidades -incluso de fuera de Burgos- que culminó el pasado 26 de mayo con la desarticulación de un «peligroso» grupo criminal, con base de operaciones en Las Merindades, que atesoraba 18.648 gramos de ketamina, 9.184 gramos de cocaína rosa, 3.001 gramos de speed, 850 pastillas de éxtasis, 179 gramos de cocaína, 3.496 gramos de hachís, 24.280 gramos de marihuana y 350 gramos de fármacos. También una decena de ampollas de fentanilo, la denominada ‘droga zombi’ que todavía no se había llegado a incautar en la provincia. Al margen de esta operación, lo cierto es que el primer trimestre del año culminó con un caída próxima al 18%.

De un tiempo a esta parte, la cibercriminalidad ha sido objeto de gran preocupación para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los delitos no han dejado de crecer a lo largo de los años, especialmente a raíz de la pandemia, y los medios para combatirlos a veces son insuficientes. Por suerte, este crecimiento exponencial parece haberse frenado. Al menos si se compara con las estadísticas de ejercicios anteriores.

Según los datos facilitados por Interior, los ciberdelitos denunciados por particulares y empresas se elevaron un 4,3% en toda la provincia. En Aranda, sin embargo, disminuyeron casi un 2%. Aun con todo, las estafas informáticas continúan concentrando la mayor parte de la estadística con más de 900 casos en tres meses. Y con la capital acaparando más de la mitad, lo que conllevó una subida cercan al 21% de un año a otro.

La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que cada vez hay más y mejores mecanismos para hacer frente a los fraudes. Empezando por la difusión de información útil para que las víctimas -potenciales o no- sepan a lo que se enfrentan. En cualquier caso, bien lo sabe la Policía, los delincuentes suelen ir uno o dos pasos por delante y por eso nunca se puede bajar la guardia.