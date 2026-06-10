Miranda reclama enlaces en su nodo logístico para canalizar el tráfico pesado

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los problemas derivados del exceso de tráfico pesado en Miranda de Ebro no solo afectan a los barrios periféricos, sino también al propio casco urbano de la ciudad. De ahí la petición formal del Movimiento Cero Emisiones, asumida como propia por la Concejalía de Urbanismo, de impulsar las inversiones necesarias para la permeabilización viaria y la construcción de enlaces en los entornos logísticas, principalmente los polígonos de Bayas e Ircio.

Seis puntos recoge la solicitud de Cero Emisiones que el concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, ha remitido a la Dirección General de Carreteras para que valore su contenido. En dicho documento, se alude a la liberalización de la AP-1 en 2018 y la de la AP-68 que se llevará a cabo próximamente. Dos infraestructuras de alta capacidad que circunvalan Miranda por el norte y el este, respectivamente, y que «deben dejar de funcionar como barreras para adaptarse a la conectividad local». El problema, partiendo de esta premisa, es que «no existe un enlace completo que permita canalizar el tráfico pesado directamente hacia las grandes áreas logísticas».

He ahí el quid de la cuestión. Ubieto señala la presencia de «camiones que se meten dentro de la ciudad porque se equivoca el GPS o porque la señalización es confusa». Eso conlleva, tal y como denuncian desde Cero Emisiones, un «impacto negativo en la salud, el bienestar y la movilidad» que se traduce en «ruido» y «contaminación atmosférica» en zonas colindantes al casco urbano. Por no hablar del «desgaste prematuro de las infraestructuras locales». Bien lo saben, desde hace tiempo, los vecinos del Poblado de los Ángeles, Bayas y El Lago.

También inquieta, como es lógico, la seguridad vial. Pero más aún si cabe el «riesgo crítico» que supone el transporte de mercancías peligrosas por la calle Ronda del Ferrocarril pasando por el parque de Emiliano Bajo y el colegio Cervantes. Para Cero Emisiones, se trata de un problema de «extrema gravedad» que debiera atajarse accediendo a la factoría de Polynt Composites «desde la nueva variante del polígono de Bayas y el río del mismo nombre».

La propuesta también plantea una solución al «nefasto» acceso a la Terminal de Contenedores de Miranda (TCM), que «obliga a los camiones a circular por zonas urbanas densas». No hay que olvidar que se trata de una «infraestructura estratégica con alta proyección de crecimiento», por lo que se sugiere la creación de un enlace que «permitiría diseñar itinerarios específicos para el transporte de mercancías realizando un acceso directo por el vial que une el polígono de Bayas con el de Ircio por la zona más alejada de la ciudad».

«El crecimiento industrial no debe construirse sobre el sacrificio de la calidad de vida de sus vecinos»

«El crecimiento industrial no debe construirse sobre el sacrificio de la calidad de vida de sus vecinos», subraya esta plataforma ciudadana haciendo hincapié, también en relación al TCM, en que convendría implementar «una separación física con arbolado suficiente y con pantallas acústicas».

«Valoramos de forma muy positiva la participación del tejido social. Es una muestra de que la gente organizada contribuye a mejorar y construir ciudad», considera Ubieto mientras recuerda que desde las áreas de Urbanismo y Obras también se han trasladado con anterioridad otra serie de peticiones como la mejora de la señalización en la N-1 para evitar que el tráfico pesado entre en la ciudad. No en vano, reconoce que esta propuesta es «muy amplia» y confía en que Carreteras se pronuncie lo antes posible.

A partir de ahí, «en función de lo que nos digan», se darán nuevos pasos hacia el Ministerio de Transportes para defender lo que el Movimiento Cero Emisiones define como «una oportunidad histórica e inapelable para la salud, la calidad de vida, la seguridad y la competitividad económica de Miranda».